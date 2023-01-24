念文組的畢業生出路真的很侷限嗎？一名網友在網路上發文表示自己念文組畢業，今年28歲不想平凡過一輩子，詢問網友若想要達到年薪150萬可從事哪些行業，貼文一出掀起網友激戰，有人點名科技業，也有不少網友表示若要達到高薪可選擇業務，因業務的薪水沒有天花板，也有人點出「不要侷限自己一定要做文組工作」。

一名網友在PTT上以「28歲文組想年薪150萬可以做什麼工作？」為題發文，表示自己念私立科大中的文組畢業，目前在南部傳產當技工年薪約44萬，他表示今年已經28歲，不甘於平凡過一輩子，詢問「夢想年薪150萬，請問可以怎麼努力？」並表示任何合法的都願意去努力，文末他也詢問「是不是只剩跑船跟司法特考可以拚一下？」尋求網友們給予工作上的建議。

貼文一出有網友提出建議表示「科技業PM」、「台積電輪班 高中學歷就可以」、「賣保險」、「保險跟房仲吧，業務上下限很大」、「外派東南亞」、「銀行、國營」、「科技業有機會」、「我同學在銀行業37歲150（年薪），給你參考」、「海運」，也有網友點出「穩穩150（年薪）選擇很少啊，業務吧」、「司法特考非法律系也只能先考書記官之類的，連破百都有點難」、「輪班最後機會，晚了就不要了」、「文組就是搞政治啊」、「認真說，就去學啊，不要侷限自己一定要做文組工作，才28歲，去職訓局之類的找個方法進入科技業很容易的，讀理工只是運氣好選對科系，沒有比你聰明，大部分甚至比你還笨很多」，也有網友針對原PO的想法表示「很多人都沒有承認自己平凡的勇氣」。