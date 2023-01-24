大陸媒體報導，共軍殲-20戰機曾越過海峽中線，但台灣方面毫無察覺；我國防部稱，此為認知作戰，國軍對台海海空域共軍機艦都能全程掌握。前立委郭正亮披露，他有問朋友，可不可以看到殲20？「他說他不能承認」、「可是我們不是都不知道！」
大陸央視近日發布的一則採訪「王海大隊」的新聞，這是共軍首支列裝殲20戰機的作戰部隊。「王海大隊」大隊長楊俊成在接受採訪時表示：「當我駕駛戰機在座艙裡俯瞰時，可以清晰地看到台灣整個的海岸線還有山脈。」
大陸軍事媒體指出，此番表態不僅證明殲-20參與台海巡邏，穿過台海中線，逼近海岸線，從台灣發布的軍機動態從未出現殲-20來看，意味著台灣對此毫無察覺。
我方中華民國國防部回應，相關影片跟解讀都是認知作戰的一部分，不予評論，國軍對進入台海周邊海空域共軍機艦動態都能全程掌握。
前立委郭正亮日前在中天電視《盧秀芳辣晚報》解讀，這可能是在練兵，不過最近有些動作都超乎尋常，例如1月8日、9日都是夜間來，而且很接近我們北部戰區，如果發射長程飛彈就可以打到台北了，這動作以前也沒有出現過。
郭正亮披露，他有問朋友，可不可以看到殲20？「他說他不能承認」。
郭正亮解讀，這個有很多意思，第一個是如果他講了，「你就知道我是怎麼看到你的！」第二個就是「他可能只看到很小的點」，所以沒有辦法追蹤。
郭正亮強調，「他就跟我打迷糊仗，說不能告訴你，可是我們不是都不知道，他就這樣講」，「我覺得有可能看到的應該是美國！」
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