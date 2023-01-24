新春開金嗓！趙少康收廠商麥克風高歌 再虧高嘉瑜：清唱就很好

去年九合一選舉期間，中廣董事長趙少康四處為候選人站台，為此甚至練了好幾首歌曲配合輔選，如今春節到來，他也在臉書和粉絲分享高歌的影片，祝福粉絲們兔年大吉，平安順利過好年。

趙少康昨（23）日在臉書表示，去年九合一選舉期間，他到處為候選人輔選站台，期間練了好幾首歌曲，以便在造勢場合和支持者同樂，有朋友為此送了他一個「大頭KTV麥克風」，不只造型可愛，也讓他能夠隨時隨地高歌練習。

趙少康實際貼出練習影片，第一首就是黃乙玲、蔡琴、葉啟田、齊秦、五月天及安心亞等歌星都曾翻唱過，非常膾炙人口的經典台語老歌《思慕的人》；其餘還有洪一峰兒子洪榮宏的金曲《相思雨》，與劉家昌創作的《我找到自己》。

趙少康說，大年初二，他用這三首歌和大家同歡，「祝福新的一年開開心心、平安順利，兔年大吉！」粉絲們也踴躍留言，大讚「趙大哥聲音富有感情，真的很讚喔」、「節拍跟的準，不會走音餒」、「又一位被政治埋沒的歌星！」