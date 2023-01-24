肛門是重要排泄器官，需要正確且溫柔的對待，如何清潔是許多人不好意思開口詢問的疑惑，外科醫師表示，肛門不適合用熱水、肥皂、沐浴乳及私密處洗劑洗滌，另外，民眾不要執著洗到沒味道，水洗後還有點肛門腺的味道是正常，並不是髒的問題。

外科女醫師鍾雲霓在其臉書粉專表示，肛門不要肥皂、沐浴乳、私密處洗劑洗，甚至連熱水洗也不宜，但平常認真清潔肛門的民眾不需過度恐慌，平時若不痛不癢，怎麼洗都不要緊，一旦當感覺肛門刺、癢、痛時，不要想著是洗不乾淨，更多時候是過度清潔了。她提供5個清洗肛門的觀念。

1. 肛門像嘴唇：

肛門的皮膚本就該有點濕潤、有點油脂，所以不要反覆用肥皂或紙巾磨洗。

2. 天冷的時候油脂少，少洗點：

肛門只適合溫和擦拭或水洗，且受傷、搔癢時，只能用溫涼水洗，不宜過熱，局部可使用凡士林做基礎保濕。不要執著洗到沒味道，水洗後還有點肛門腺的味道是正常，並非是髒。

3. 癢時溫涼水洗，配合冰敷：

若夜間時搔癢，可以隔著衣褲以冰袋冷敷，或用飲用水淋濕衛生棉、將濕衛生棉放入冷凍庫，取出後做夜間冷敷使用。

4. 少摩擦、多按壓：

再好的藥膏或濕式紙巾成份，都有人會過敏，如果越擦越癢，可能是不適合自己，就停止使用該產品。另外，有些患者因為長期痔瘡脫垂，造成肛門內黏膜外翻，將腸內濕黏的腸液沾染在肛門四周，引起潮濕、破皮、搔癢等症狀。這些痔瘡引起的肛門搔癢，需要與醫師討論，徹底解決痔瘡問題，才能除卻搔癢的根因。

5. 注意可能引起發癢的衣物纖維：

棉質內褲最好，因為它好洗、透氣、纖維細，但洗久了會起毛球，所以穿了多年的棉內褲讓人覺得肛門癢時，可能是因短纖維端翹起來成為搔癢毛鬚，就該換掉內褲。