好市多每年都會販售1公斤的金條，吸引不少投資者入坑，一名網友分享，昨天逛好市多看到1公斤的金條要價188萬6179元，引起網友討論，有人分享2周前的價格說，1月15日那天看到只要186萬6999元，等於2周就漲了2萬。另有人則貼出4年前的黃金價格說，當年買的話，如今現賺60萬。

一名網友昨（23日）在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，好市多開賣24K金條，1公斤的金條售價188萬6179元，引起網友熱烈討論，「這金價比在銀樓還要貴」、「看了也買不起，好難過」、「好市多太強了，100多萬的東西也擺在店裡賣」、「現在金價真高」。

其中有一位網友PO照片說，1月15日去逛好市多的時候拍的，當時同款金條的價格為186萬6999元，換算下來，等於2周的時間就漲了2萬多元。對此，不少網友指出，過年的時候金價通常都會上漲，因為許多有錢的大媽很喜歡買黃金。「現在的價格跟鬼一樣，不是很好的投資時間點」、「過年黃金價格較高，很多大陸和印度大媽愛買」、「沒必要在金價高的時候入場」。

另有網友則在留言處貼出2019年同款金條的價格，同樣是1公斤的金條售價只要128萬6999元，短短4年飆漲了60萬元。「仔細算一算差了快60萬」、「差很多欸！」