農曆春節期間，大陸多地景區迎來了眾多遊客。近日部分景區由於客流飽和，包括：杭州西湖靈隱景區、四川峨眉山景區、四川瓦屋山景區、四川自貢燈會等已採取限流等措施。據大陸國內多個省市發布的訊息顯示，各地景區的遊客數據暴漲，大陸國內旅遊市場展現了強勁的回暖趨勢。

湖南

據《長沙晚報》報導，1月22日大年初一，全省納入監測的旅遊區共323家，接待遊客91.08萬人次，同比增長124.92％，實現營業收入6717.93萬元（人民幣，下同），同比增長81.52％，其中13家5A級景區接待遊客44.93萬人次，同比增長367.43％，實現營業收入1880.42萬元，同比增長53.22％，118家4A級景區接待遊客20.55萬人次，同比增長66.75％，實現營業收入3252.92萬元，同比增長126.23％，191家3A級及以下景區接待遊客25.60萬人次，同比增長37.94％，實現營業收入1584.58萬元，同比增長52.99％，55家紅色旅遊區接待遊客13.87萬人次，同比增長62.76％，實現營業收入1076.65萬元，同比增長7.63％。

60家鄉村旅遊區當日接待遊客3.31萬人次，同比增長50.45％；實現營業收入293.51萬元，同比增長58.25％。401家住宿單位接待住宿遊客4.37萬人次，同比增長33.43％，實現營業收入1668.50萬元，同比增長32.46％，納入監測的住宿單位的客房當日出租率為55.1％。

201家文化服務單位當日接待遊客4.06萬人次，同比增長61.14％；其中，49家博物館和紀念館接待遊客1.97萬人次，同比增長26.84％；85家圖書館接待讀者1.25萬人次，同比增長130.12％；67家文化館服務0.84萬人次，同比增長98.6％。納入監測的單位中有文化和旅遊新業態單位105家，當日接待遊客14.11萬人次，同比增長71.07％，實現營業收入1057.58萬元，同比增長63.04％。

四川

據澎湃新聞援引四川省文化和旅遊廳官網1月23日消息，1月23日大年初二，遊客出行迎來小高峰，全省A級旅遊景區單日接待遊客人數和門票收入創三年以來同期新高。全省743家A級旅遊景區接待遊客人次和門票收入較昨日分別增長37.65％和93.74％。

此外，當日傳統資源型旅遊景區接待人次明顯增加，青城山-都江堰（3.9萬人次）、劍門關（3.78萬人次）、樂山大佛（3.62萬人次）、九寨溝（8086人次）較昨日增長均在200％以上，峨眉山接待遊客達4.58萬人次，瓦屋山遊客等景區預定人數達上限。

上述消息還提到，截至1月23日15時，全省納入統計的743家A級旅遊景區，三天累計接待遊客1053.7萬人次（當日接待遊客499.49萬人次，實現門票收入5091.22萬元），實現門票收入8997.95萬元。與去年同口徑同比，分別累計增長30.45％和67.6％；與2019年同口徑同比，分別恢復至68.04％和74.92％。全省圖書館、文化館、博物館三天累計接待群眾150.47萬人次。

四川省遊客接待量排名前10的景區中有7個為古鎮類景區，接待總遊客量達到69.51萬人次，成都武侯祠、安仁古鎮接待遊客均超10萬人次，寬窄巷子以14.27萬人次位列全省榜首。

湖北

據湖北省文化和旅遊廳消息，2023年春節是疫情防控政策作出重大調整後的首個長假，全省各地文化場館、文化娛樂場所、旅遊景區裝扮一新喜迎八方觀眾和遊客。截至21日15點，全省各地共接待遊客284.5萬人次，較2022年同比增長29.44％；實現旅遊總收入15.35億元，較2022年同比增長59.56％；A級旅遊景區共接待遊客79.8萬人次，較2022年同比增長46.96％，全省文化和旅遊市場呈現回暖復甦的強勁態勢。

海南

據《海南日報》，這個春節假期，海南旅遊市場火熱開場。1月23日，海南省旅遊和文化廣電體育廳表示，統計數據顯示，除夕和大年初一、初二3天，全省經營性旅遊住宿單位客房平均入住率61.7％，同比提高1.4個百分點；4A級及以上旅遊景區接待遊客78.35萬人次，同比增長1.03倍；椰級鄉村旅遊點接待遊客24.31萬人次，同比增長49.8％。來自交通部門的數據顯示，2023年1月20日至22日，全省進港旅客同比增長60％以上，進港小車同比增長1.4倍多。

大年初一，海口芳園藝術村全天客流量超過4000人次，898藝術村全天客流量超過2000人次，遊客量均創近期新高。春節假期前三天，澄邁縣福豐約亭古鎮、侯臣咖啡文化村、水韻田園休閒農莊、輝隆休閒農莊等椰級鄉村旅遊點人氣旺盛，品嘗咖啡一座難求。五指山市推出以毛納村為遊覽重點的特色鄉旅活動，吸引了眾多遊客前來觀光體驗，僅1月23日當天，毛納村接待遊客就較去年上漲近五成。

另據微信公眾號「三亞發佈」，1月22日，據市旅文局最新公布的抽樣調查數據顯示，1月20日，三亞市進出港旅客量11.46萬人次，同比增長4.89％；旅遊景點接待遊客11.56萬人次，同比增長62.44％。

三亞市旅遊推廣局最新消息，在大陸國內中遠程旅遊整體復甦的背景下，三亞旅遊市場呈現穩步回暖態勢。當前三亞酒店及景區接待同樣表現火熱，顯著高於去年同期水平，其中，海棠灣酒店平均入住率已突破90％，部分度假需求轉向三亞其他灣區，推動市區及大東海酒店入住率同比顯著提升。

1月21日除夕夜，在南山文化旅遊區，前來敲鐘、祈福的遊客絡繹不絕。由於當天景區24小時對外營業，凌晨2點，景區內仍是一片熱鬧景象。數據顯示，1月20日，南山文化旅遊區接待遊客已達到1.13萬人次。

陝西

據微信公眾號「陝西發佈」，陝西各地多家景區數據顯示，文旅強勁復甦，回暖開端良好，不少景區創下同期歷史新高。位於延安市的黃帝陵景區，大年初一人頭攢動，大批炎黃子孫前來祭祖祈福、納祥許願，景區增加臨時停車場、增設售票點、綠色通道等，為遊客提供更方便、更快捷的服務。據統計，1月22日黃帝陵景區接待遊客3.68萬人次。

太白山旅遊度假區內，遊客們登高望遠賞冰雕，泡溫泉滑雪品美食，還有兒童樂園、精品民宿酒店等多個業態為各類人群提供假日的歡樂。大年初一當天，太白山度假區共接待遊客8萬餘人次。

雲南

據微信公眾號「雲南發佈」，中國鐵路昆明局集團有限公司負責人介紹，春運以來，中老鐵路客流激增。為滿足客流需求，該局日均開行28對動車組列車，每天發送3.7萬人次，高峰期達到35對，每天發送旅客4.4萬人次。中老鐵路列車結合線路特點、旅客需求，補強差異化服務，春節期間精心裝飾車廂，同時與乘客進行互動，為旅客送「福」字、送糖果，搭建兒童遊樂角。

在中老鐵路和「大象旅行團」等文旅熱點的帶動下，沿途各旅遊地遊客接待量節節攀升，酒店民宿迎來預訂高峰。玉溪市撫仙湖風景區周圍民宿的預訂量是近3年多來最高的一年。「我們家30多間房間在春節前一個星期就被預訂了60％。」玉溪民宿老闆說。

另據微信公眾號「大理發布」，數據統計，1月22日，大理州共接待旅遊者34.29萬人次，同比增長506％，大理古城共接待遊客52796人次，創造了一波客流小峰值，全州景區接待遊客143672人次。

據瞭解，春節當天，崇聖寺三塔文化旅遊區、蝴蝶泉公園景區、天龍八部影視城景區、巍山古城——巍寶山、劍川石寶山·沙溪古鎮等A級景區實施春節當天「免費開放日」政策，大理州內公民憑本人有效身份證即可免費進入遊覽。此外，大理海洋世界、天龍八部冰雪大世界等景區推出系列優惠福利套餐，供遊客暢玩大理，遊客相比平時皆明顯增加。