高空跳傘隊員身上的神龍臂章如何才有資格獲得？根據《軍聞社》報導，為強化特種作戰能力，陸軍航特部空訓中心「高空滲透跳傘訓練班」，培養儲訓學員高空跳傘戰技，累積跳傘經驗，成為合格的高空隊員。

報導指出，要想加入這個班隊並非是一件簡單的事，首先必須完成基本傘訓、跳傘長訓練班或特種地形跳傘等訓練，始得參訓；且在結訓前，須完成一定次數的高空跳傘訓練，以及進入高空跳傘專精班完成另一階段的高空跳傘，才能掛上真正的「神龍臂章」。因此，每位高空跳傘隊員身上的神龍臂章都是得來不易。

報導稱，進入空中訓練階段後，空訓中心初期規劃引張帶訓練，待動作穩定純熟後，始可進入不同秒數自拉傘的定向自由落體等科目。學員從登機後，進入下一個科目，緊張心情溢於言表，也不斷的在機上反覆練習地面訓練的動作，因為跳出機門，就是與時間競賽，在著陸前，要依據當前的高度、風向、風速等判斷實施操傘，可說是分秒必爭。

報導強調，當訓員跳出機門時，人員在空中除了操傘，還必須完成跟蹤隊形，朝目標區前進，對於初次跳高空傘的學員，非常不容易，因此，每次的跳傘著陸後，教官也會藉由訓後回顧，一一糾正學員跳出機門的動作，不斷的修正姿勢，檢討精進，讓每次的跳傘姿態更完美，達到訓練目的。