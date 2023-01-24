太平山莊及翠峰山屋下些許冰霰，遊客開心不已。（太平山國家森林遊樂區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今（24日）清晨最低溫攝氏零度。（太平山國家森林遊樂區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

太平山國家森林遊樂區雖飄著細雨，仍不減遊客熱情。（太平山國家森林遊樂區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蹦蹦車排隊人潮。（太平山國家森林遊樂區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

春節連假期間，寒流來襲，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今（24日）清晨最低溫攝氏零度，雖飄著下雨，但根據中央氣象局的天氣預報，氣溫會逐漸下降，太平山遊樂區經理林志雄表示，翠峰林道及太平山莊陸續出現霧淞，是否有機會遇到2023年第一場瑞雪，請大家拭目以待。

海拔介於365至2000公尺的太平山森林遊樂區，冬季壯觀雲海與浪漫雪景為遊客嚮往美景，可遇不可求！許多遊客趁著春節連假上山碰碰運氣，入園人數已高達3500人；目前太平山遊樂區最低溫攝氏零度，可能下探0度以下，遂25至26日期間將視道路結冰及積雪情況，實施預警性機動管制措施。

林志雄表示，上午10時許翠峰山屋下些許冰霰，翠峰林道及太平山莊區域陸續出現霧凇情形，且入夜至翌日清晨是氣溫驟降最低的時段，工作人員為確保遊客用路安全，會在破曉之際先道路巡檢，是否結冰積雪、崩塌落石或枯枝倒木等狀況，並同步進行道路破冰作業，機動調整開園時間。

林務局羅東林管處說明，會根據大雪覆蓋道路的情形，評估車輛是否能行駛而進行機動管制，有雪鏈跟沒雪鏈的管制點也會不同；若沒雪鏈，為讓遊客可以親近雪區，通常管制點設點，會儘量設在步行一小段就可以抵達雪區的地方，屆時請遊客配合工作人員及警察的管制，在指定位置停車。