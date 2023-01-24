高雄燈會首度移師蓮池潭舉辦，除了有麻吉兔主燈外，各式水陸燈飾也陸續登場。高市府觀光局為了讓民眾賞燈後安心入住高雄，特別邀集左營區23家民宿業者推出特別優惠方案，提供旅客入住別具風味的眷村及百年老屋民宿。

高市府觀光局指出，左營蓮池潭是台灣廟宇最密集區域，每逢節慶都會擠滿人潮。而在高雄市左營區共有23家合法民宿，其中在建業新村的眷村民宿共有22家，另外1家則是具有百年歷史古色古香的「郭家百年古厝民宿」。

高市府觀光局長高閔琳表示，他們在年前特別邀集業者研商，結合在地觀光資源、鄰近商圈與廟宇力量，提供來訪旅客最道地的台灣味之旅。民宿業者也熱烈響應觀光局蓮潭燈會活動，特別推出許多住宿優惠，燈會期間入住左營區民宿的旅客，每房贈送1盞燈會小提燈，同時可用紙本房費發票或收據參加高市府觀光局的抽獎活動。

各家民宿業者也各自推出加碼優惠方案，搶攻春節年假商機，包括依依良品風格民宿「平日6人包棟3000元」、老媽寶眷村民宿「包棟只要8888元」、阿婆家眷村民宿「包棟優惠價7500元」、左營蓮潭郭家百年古厝「住宿費打88折優惠」、左眷雅居「平日9折，假日贈送886文化園區門票1張」、留小燈民宿「贈送886文化園區門票1張」、美麗時光民宿「現場房價抵折50元」、丈引小院「購買服飾商品，最低7折起」、眷村戀影「大廳酒吧調酒9折優惠」、破豆基地「建業人掛布」1份等。

高閔琳表示，眷村民宿有別於一般民宿，每家獨門獨院花木扶疏的日式宿舍，經過業者巧思布置後，每家民宿各具不同風格。左營海軍眷村保存區面積廣大，街道老樹林立，環境優美寧靜，可說是藏身公園裡的住家，早晨可在蟲鳴鳥叫中醒來，民宿主人親切溫馨接待，讓入住過旅客永難忘懷。