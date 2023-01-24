「高空滲透跳傘」訓練過程曝光，根據《軍聞社》報導，「引張帶」是第一個空中階段的訓練，評定動作穩定後就會開始進入自由落體自拉傘、定向等科目。訓員在跳出後，走一個L形三邊，最後第三邊就是要落在目標區上空，不斷地控制傘具前進及下降速度，然後落入目標區內。

「高空滲透跳傘訓練班」在經過地面訓練的評鑑後，必須開始執行空中跳傘訓練，藉由跳傘次數的經驗累積，熟習操傘技巧、姿態穩定以及精準的進入目標區，強化訓員的戰技，邁向成功的高空隊員之路。

空訓中心傘訓教官組高士官長表示，高空滲透跳傘訓練班的訓練目的主要在培訓高空專長人員，在戰時的時候利用高空滲透的方式，在敵後方實施滲透，或針對敵重要設施的破壞及佔領；目前高空訓練空跳需達到一定次數，且各階段的跳傘動作均要合格，才會完訓。

「訓練當然是所謂的循序漸進，因為一開始的訓員我們也不能確定他們在空中的動作到底穩不穩定，我們利用引張帶先期將主傘拉出來，再藉由跳出的這段期間判斷訓員動作是否穩定」，高士官長表示，引張帶是第一個空中階段的訓練，評定動作穩定後就會開始進入自由落體自拉傘、定向等科目，最後結訓必須達到20秒定向都必須是穩定的狀態，且可以清楚自行拉傘。

訓員在跳出後，操傘就是另一個重要課題，高士官長說，脫離機門後，就要立即確定自己的位置，結合跳傘長告知的風向風速，在上風區跳出，然後開始尋找著陸點，在準備要進目標區的時候，訓員必須要去練習跟蹤隊形，一個跟著一個排好隊形，因為高空滲透是屬於小部隊戰鬥，因此在空中要先學會跟蹤隊形，不可使任何隊員分散，導致影響任務遂行。

「因為傘具一直在前進，它不像我們摩托車還可以煞車停止，但是傘具是一直在下降跟前進，所以你只有全神灌注及細膩的控制傘具。」高士官長認為，跳傘從上機、實際跳出到進入目標區，過程都是環環相扣，環境的因素加上人的操控因素，必須同時兼顧，所以剛開始跳高空儲訓學員必須在短時間內整合整合這些因素，是件不易的事，要靠跳傘的次數經驗逐次累積才能達標。

高士官長指出，高度下降到一定高度時，訓員必須確定風向風速是不是與機上通報的風向風速一致，且配合地面上風筒須不間斷判別，然後走一個L形三邊，最後進航之後的第三邊就是要落在目標區上空，不斷地控制傘具前進及下降速度，然後落入目標區內。

訓員登機，準備跳傘。（軍聞社提供）

訓員在機上反覆練習地面動作。（軍聞社提供）

機門打開後，訓員準備跳出。（軍聞社提供）

「高空滲透跳傘訓練班」屬於跳傘訓練的高階班隊。（軍聞社提供）