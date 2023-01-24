副總統賴清德在前桃園市長鄭文燦等人陪同下，在桃園五福宮發送新春紅包。(呂筱蟬攝)

副總統賴清德大年初三今天一早接連赴桃園南崁五福宮、新屋長祥宮祈福、發送福袋，他笑稱俗語有說「初一早、初二早、初三睏甲飽」，但他沒睡飽七早八早就來拜年。他也表示，今年是兔年，要學習兔子的機智、行事謹慎，就能克服各種難關。陪同的前桃園市長鄭文燦則說，賴副總統擔任民進黨主席後四處走春祈福，帶動地方士氣，也凝聚國家的希望，民進黨從政初心不忘人民、不忘土地、不忘初心，會繼續努力。

賴清德今早前往桃園五福宮發放紅包，活動前媒體喊話新任閣揆是否出爐、傳美國眾議院議長麥卡錫訪台是否有接洽？不過他並未回應相關問題。對鄭文燦喊話是否接任副閣揆？他也沒有任何回應。

賴清德說，五福宮特別是有武財神，在2023年在許多研究中都說今天景氣不好，所以初三拜武財神最好，他也祈求天壇元帥保佑台灣國泰民安風調雨順、疫情趕快結束、經濟大發展，保佑台灣四時無災，所有民眾闔家平安賺大錢。他也說到，今年是兔年，兔年是很好的年，兔子在每一個國家都是吉祥的動物，相較於去年虎年，老虎比較兇，疫情算是比較嚴重，但今年一定會比去年好，雖然全世界研究說今年景氣比較不好，但是求武財神發威台灣要打拚，掌握兔年精神一定可以克服各種難關。他說，兔子有智慧、機智，而且兔子行事一舉一動都很冷靜，2023年學習牠的精神，用智慧、謹慎行事、用方法解決各種問題，一定可以克服各種難關。

鄭文燦則說，在民進黨執政後桃園越來越好，重大建設一個一個開展，希望將來度過疫情，展現台灣的韌性，以後發展得更好。他要謝謝賴副總統擔任民進黨主席後四處走春祈福，帶動地方士氣，也凝聚國家的希望，希望大家多多支持，另外也謝謝鄉親8年對桃園及對他、對所有公職的疼惜與支持，民進黨從政初心不忘人民、不忘土地、不忘初心，會繼續努力。

民進黨立委鄭運鵬則說，去年在經濟發展、桃園發展、各行各業都有很好的成績，雖然選舉不如意，但國家、桃園建設好，是共同願望。