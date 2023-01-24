一名白衣特斯拉男因「父親過世」要趕回花蓮，在宜蘭與其他車友爆發充電糾紛。（翻攝自臉書爆廢公社）

去年6月5日一名林姓男子在宜蘭市女中路的特斯拉電動車充電樁站，聲稱自己「爸爸過世」，要求正在充電的陳姓男子讓位，然而林男不滿遭到陳男拒絕，竟持BB槍掃射，日前法院判決出爐，林男遭依強制罪判處5月徒刑，得易科罰金，又犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑8月，均緩刑5年，還得給付公庫40萬元。

回顧事發過程，林男因特斯拉沒電，自稱父親過世急著奔喪，遂向正在使用充電樁的陳姓男子溝通，但兩人溝通失敗，陳男先行駕車離開，林男不服氣，驅車上前理論，還在車上朝對方比中指，嗆罵「下來嘛！你拍我的車子是怎麼樣！」、「我有沒有跟你說我爸爸過世了」、「讓個位置會怎麼樣」、「下車看怎樣都可以」等話，陳男也解釋自己也有急事，不便讓出停車樁，但林男仍怒氣沖沖，最後還拿1把槍朝著陳的車內掃射BB彈，隨即揚長而去。林男的惡行曝光後遭到網友起底，有人指他開槍落跑並非首次，還被肉搜出特斯拉是貸款。

近日法院判決出爐，林男遭依強制罪判處5月徒刑，得易科罰金，又犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑8月，均緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定1年內，給付公庫40萬元，8月內向指定機關提供140小時的義務勞務、參加法治教育4場、立悔過書，全案可上訴。