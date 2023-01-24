【愛傳媒簡秀枝專欄】台灣民風純樸，從民眾於新春，到廟宇參拜的虔誠與熱情，可以看出端倪。

女兒說，她跟媽祖很有緣，她想去參拜觀音廟，於是，我想起童年常去的大溪「觀音亭」，午后驅車直奔桃園大溪瑞安區。

身為桃園大溪的草根女兒，對家鄉事彷佛熟悉又陌生。隨著升學、就業、結婚⋯，離開家鄉已經幾十年，記不清多久沒再去過觀音亭，一路只能靠著導航行車。

雖然細雨霏霏，觀音亭依舊香火鼎盛，裡裡外外都是人潮。善男信女準備鮮花素果、還有各式零嘴，把幾張大拱桌，排得滿滿的。

廟方十分慷慨，無限供應馨香，讓不懂禮俗的民眾，也有免費馨香可用，在香煙裊繞中，大家靜肅虔誠，祈福保平安，希望趕走役情，過正常生活。

今天是兔年，根據農民曆，屬兔與屬雞都要安太歲。女兒很懂事，幫弟弟與自己安了太歲，連同全家的平安燈，她都設想周到。

由於氣溫下降，些許寒意，廟方提供的熱騰騰薑湯與烏龍茶，吸引香客佇足享用，人手一杯，幸福與滿足，全寫在臉上。

在廟宇四周，擠進不少攤商，有知名的五香豆乾、現烤車輪餅、各式飲料，生意興隆，多位比丘尼在路邊為新建廟寺展開化緣行動，盛情感人。

該廟宇，全名應是「蓮座山觀音寺」，奉祀「觀音菩薩」，位處大漢溪畔的青翠獨立小山峰上，形如出水蓮花，因此稱為「蓮座山」，早年地方仕紳就因為看上該處的奇特風景，興起建寺廟於該山巔，二百餘年來，吸引無數善男信女，媽祖大愛在人間，據說靈驗不已。

根據網路資料，該廟宇的創建時間有二說：一為清嘉慶6年（西元1801年），粵人鍾房緒在該地集資興建廟宇。另一為清嘉慶2年（1797年）鍾尚儀等人鳩資創建 。迄今都已超過220年，爾後再經道光15年（1835年）鍾尚儀等信徒，再度募金修繕，咸豐五5年（1855年）的重修。

日治明治37年（1904年），大溪仕紳募金大事重修增建拜亭，大正14年（1925年）徹底修繕；昭和9年（1934年）將原拜亭改為歇山重簷拜亭，廟宇益見宏麗，倍增莊嚴肅穆。民國74年（1985年）經內政部審定為國家第三古蹟。最近於民國87年（1998年）進行古蹟修護，寺廟已恢復早期原貌，為台灣省北部十分珍責的古蹟之一，更是大桃園的重要文化資產之一。

值得一提的是，該廟宇除了居高臨下，依山傍水外，建築體保留了日治昭和9年的樣貌，其中最大的建築特色是，正殿前的歇山重簷八柱拜亭，屋頂做八角形藻井，斗拱、插角、吊籃均精雕細琢，做工考究。

寺右方有一座昭和11年（1936年）所建的三層紅磚砌成的惜字亭，頂上題有「奎星樓」，供奉文曲星君，第二層則為「敬聖亭」，亭身的龍吟虎嘯，精緻石刻，栩栩如生，剪黏及雕塑，都保留珍貴文史特色。在歲月流逝，宗教信仰代代傳承，而廟宇建築的瑰麗堂皇，逐漸化作永恆。

陪女兒走一趟娘家所在的大溪觀音亭，滿滿的孩提回憶，襲上心頭，而看到廟方的善心，信徒的誠懇，充分感受到台灣宗教力量，無遠弗屆，原來民眾「溫良恭儉讓」的美德，其來有自。

作者為典藏雜誌社社長

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