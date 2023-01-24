寒風冷颼颼，台中市東區日前晚間卻有隻紅貴賓遭綁店家門邊，狂吠且全身顫抖，警方獲報趕抵關心，觀察狗狗毛色整齊，頸部有項圈，研判是走失犬，警見其眼神無辜、想回家，先招待狗罐頭，最後透過動物醫院掃瞄晶片循線找到狗主人，讓汪星人順利返家，紅貴賓似乎感覺大家在幫牠找主人，開心「站立」前肢抱住警察杯杯的腳，飼主尋獲很感謝。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所警員周修德、盧禹丞當天獲報有狗狗被人綁住不停吠叫，員警立即趕赴現場，發現有隻紅貴賓遭人綁在門邊，身上雖穿有衣服，但不知是因離家害怕還是冷，仍抖個不停；附近住戶說，有名年輕人抱著這隻小狗到處幫忙找飼主，但不知為何最後小狗被綁在門邊。

2名員警一邊尋找年輕人的身影，一邊安撫小狗，等候了一陣子均未見飼主前來，因當時氣候僅10度低溫，2人決定將綁狗的牽繩剪斷，買狗罐頭安撫紅貴賓先飽餐一頓再說，接著將狗狗送往24小時的動物醫院掃描晶片。

透過掃瞄晶片警方得知狗狗名叫「阿樂」，直呼「阿樂」名號，只見紅貴賓猛搖尾巴，腳不停的跳，確認名字無誤後，卻聯繫不上飼主，因擔心小狗受凍，便通報動保單位協助安置。最後飼主獲報匆匆趕到派出所詢問愛犬下落，得知「阿樂」平安，人狗團圓。

警方詢問下才了解狗狗被綁在路旁的緣由，原來「阿樂」當天晚間走失，飼主在網路社團PO協尋，發現「阿樂」的年輕人將牠綁在現場，聯繫飼主趕來帶回，卻陰錯陽差，飼主得知員警先將愛犬帶回安置避免受凍，不斷感謝警方協助。

警方提醒，每個毛小孩都是家中的一份子，為避免寵物走失，請落實寵物晶片登記，並填具、更新正確的聯繫資料，讓寵物走失時，可以快速通知飼主前來認領。農曆春節期間，警方持續落實112年加強重要節日安全維護工作，24小時不打烊全力守護轄區治、交安，讓民眾安心享受春節假期。