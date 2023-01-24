據《人民日報》報導，中國汽車工業協會最新統計顯示，2022年中國新能源汽車持續爆發式增長，產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，比前年同期分別增長96.9％和93.4％，連續8年保持全球第一。

市場規模全球領先。去年中國新能源汽車全年銷售688.7萬輛，市場佔有率提升至25.6％，高於上年12.1個百分點，全球銷量佔比超過60％。其中，純電動汽車銷量536.5萬輛，同比增長81.6％；插電式混合動力汽車銷量151.8萬輛，同比增長1.5倍。

品牌競爭力大幅提升。2022年，自主品牌新能源乘用車大陸國內市場銷售佔比達到79.9％，同比提升5.4個百分點；新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。全球新能源汽車銷量排名前十的企業集團中，中國佔據3席，動力電池裝機量前十企業中中國佔據6席。

配套環境日益優化。截至2022年底，大陸全國累計建成充電樁521萬個、換電站1973座，其中2022年新增充電樁259.3萬個、換電站675座，充換電基礎設施建設速度明顯加快。累計建立動力電池回收服務網點超過1萬個，基本實現就近回收。

大陸工信部有關負責人表示，當前，中國新能源汽車已進入全面市場化拓展期，預計今年仍將保持較快增長態勢。