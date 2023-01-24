家屬對警方的熱心協助深感謝意。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市90歲李姓老婦，日前在市場不慎跌坐在地，民眾發現趕緊報警求援，內湖分局西湖派出所立即派遣線上巡邏員警謝彥群、陳薈晶趕赴現場。

員警到場後見李婦跌坐在地上，立即上前確認她的身體狀況，初步檢視無恙後將她攙扶至一旁休息，並隨即檢視她身上攜帶物品，在口袋內發現一張敬老卡，員警以警用小電腦確認身分資料後，隨即護送李婦返家。

員警在詢問李婦家屬聯絡方式時，李婦還不斷拜託說：「不要跟我兒子說…，這樣他不會跟我說話了」，原來李婦趁兒子外出時，拄者拐杖獨自到市場，李婦因年邁行動不便，家人平時就再三叮嚀她勿獨自出門，所以李婦遲遲不願透漏資訊及就醫，所幸社區鄰居發現，立刻協助警方通知李婦的兒子返家照護，家屬對警方的熱心協助深感謝意。

內湖分局肯定執勤員警的耐心及專業，提醒民眾若家中有年長者，家屬務必隨時留意其活動並注意安全，鄰居間也多加關懷，建立良好的互動關係，避免長者獨自出門，減少意外狀況的發生。