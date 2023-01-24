受到新冠疫情影響，旅法作家謝忠道時隔3年回台拜訪，並在粉專上分享回台6周的心得，他坦言在生活各處感受到台灣社會的舒適、溫馨與安全感，讓他感嘆直呼「台灣人可能創造了一個天堂而不自知！」並直言要營造出這樣的社會舒適感，需要各層面的條件同時都達到一個高度才能辦得到。

旅法作家謝忠道日前在臉書上分享，3年沒有回台灣被除籍了，去市公所復籍的時候，工作人員不好意思的說「歡迎回國！抱歉，復籍要跟您收費喔！」好像這100-200塊復籍費是他賺走似的，辦完了以後還提醒他也要記得恢復健保卡。

謝忠道表示，和朋友在台北去喝咖啡，臨走前朋友送他下樓，把手機和包包都放在桌上，他擔憂地提醒說「欸，你的手機包包忘在桌上！」對方卻說等下還會上來，看起來一點都不擔心東西被偷。而他去超商寄包裹的時候，店員滿臉抱歉地說，過年前比較忙碌，包裹可能無法隔天送達，好像一切都是他的錯一樣。

謝忠道感嘆地說「台灣人創造了一個天堂，可能自己都不知道。」貼文吸引1.3萬人朝聖，不少人大受感動，「無限珍惜，萬分感恩」、「真的，台灣人一直都忘記自己的國家很溫暖」、「當我說台灣真的很好時，總是會有人跳出來跟我說：你就是沒見過世面，才會覺得台灣好！」

謝忠道後來也發文補充說，先前的文是身為一個「海歸人」，在疫情爆發3年後回台灣的深切感受。在台灣待了6周，直到他回到巴黎才頓悟，要營造出無法用語言表達的社會舒適、溫馨和安全感，需要各層面的條件同時都達到一個高度才能辦到，而台灣人卻在不知不覺中，默默辦到了！

謝忠道指出，豐富多樣的美食資源；極佳的社會安全；舉世稱羨的醫療體系；方便快捷的公共交通；文藝創作力旺盛；公民責任與民主政體，以及他認為最寶貴的「人與人之間的信任」，同理心的善良人性發揮到極致。全世界同時擁有這些條件的國家非常非常非常的少。幾乎沒有。

謝忠道也說，台灣人並不完美，甚至缺點不少，包括缺乏國際觀、對自己沒有自信、不知道自己最有價值的東西、環保做得不夠好、對女性不夠尊重、年輕人視野不高野心不大、社會底層的民眾仍有許多沒有被照顧到。不過，台灣人本性良善，若不是被呲牙咧嘴地恐嚇脅迫，或是有人惡意挑撥離間，台灣人絕不會張牙舞爪地捍衛自己。