女星歐陽娜娜近年在大陸發展演藝事業，清純氣質及甜美外型時吸引粉絲關注。近日，她返回台灣與家人共度新年，更曬出與全家人甜蜜合影，讓網友們大讚一家子的優良基因。豈料，昨(23)日她在IG上曬出悠閒買麵包的照片，雖然穿著黑絲襪模樣相當性感，卻被網友抓包「修圖修太大」，連櫃子都P歪了。

時常在社群平台上和粉絲們分享生活點滴的歐陽娜娜，日前回台與家人共度佳節，在IG上曬出與家人的合照，意外掀起對歐陽一家子顏值的討論。此外，昨日她更在IG上更新多張去麵包店消費的照片，並寫下：「最愛吃麵包的麵包腦袋。」等字句自嘲是個吃貨。

照片中尤為引人注意的是歐陽娜娜捨棄以往青春可愛的穿搭風格，改走精緻成熟風，灰色上衣搭配極短的黑色裙，下身透視絲襪的造型更成為粉絲們的目光焦點。豈料，有眼尖網友發現，她身旁的木製櫃子有些歪斜，疑似是因為修圖才讓櫃門明顯變形，掀起「P圖」討論聲浪，讓不少人在該貼文的留言區驚呼：「櫃門都P歪是吧」、「櫃子變得很奇怪」、「P歪了吧」。

歐陽娜娜曬出逛麵包店的照片，但腳邊的櫃門有些變形。(圖／翻攝自歐陽娜娜微博)

不過即便照片疑似有修圖，仍不掩歐陽娜娜的美貌，許多網友紛紛沉醉於她的姣好容顏，留言：「歐陽辣辣」、「娜比一樣的美」、「姐姐太讓人驚嘆了。」然而，由於日前歐陽娜娜推出的品牌定價過高，被網友批評是「割韭菜。」因此也有人在她的IG貼文中寫下：「這件衣服是100％的聚酯纖維，並且賣988(約台幣4396元)嗎？」