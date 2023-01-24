文化公園洋紅風鈴木也盛開。（嘉義市政府提供／張毓翎嘉義傳真）

今年洋紅風鈴木提前盛放，吸引民眾拍照。（嘉義市政府提供／張毓翎嘉義傳真）

國立嘉義特教學校、文化公園及嘉義公園的洋紅風鈴木正盛開，如粉紅色棉花糖搖曳在樹梢之間，看起來十分療癒，是新年走春不容錯過景點，除此之外，遊客還可租借YouBike輕鬆悠遊賞花。

今年花季適逢春節，帶著春意的粉嫩花朵，吸引許多人拍照打卡，洋紅風鈴木花期往年多於年底至隔年2月綻放，粉嫩的花朵更襯托出年節的熱鬧喜氣，今年洋紅風鈴木提前盛放，一整排的粉紅花樹一字排開，相當壯觀。

嘉義市政府表示，嘉義特教學校旁的洋紅風鈴木迎來盛開期，歡迎民眾把握花期，漫步花牆邊感受「花花世界」的美麗景致，也提醒民眾欣賞美景時，需留意人車安全，並勿攀折樹枝花朵，讓更多人一同感受粉紅浪漫。

市府說，洋紅風鈴木已燦爛盛開，接下來還有黃金風鈴木、油桐花、藍花楹、阿勃勒等接力起跑，歡迎民眾來「嘉」走春，尋覓美食、美景，徜徉於浪漫的花景中，體驗不用出國，也能有一秒到國外的奇幻感受。