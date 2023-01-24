在地樂團「草屯囝仔」演出多首膾炙人口的好歌，伴遊客過年。（台灣工藝中心提供／楊靜茹南投傳真）

台灣工藝中心即日起至初八，遊客可以逛工藝市集、玩手作體驗，夜間聽音樂、賞光雕秀。（台灣工藝中心提供／楊靜茹南投傳真）

台灣工藝研究發展中心所有建物繫上洋紅緞帶變身大禮物，歡迎遊客23日、大年初二起到園區一一開箱，白天除了逛工藝市集、玩手作體驗，夜晚由動畫師、音樂師等跨域打造的「夜光好禮-3D動態光雕SHOW」首演，工藝中心主任張仁吉說：「傳統工藝與現代科技相互結合，獻出草屯人的驕傲、台灣人的驕傲。」

草地音樂會率先由在地樂團「草屯囝仔」登場，演出多首膾炙人口的好歌，接著工藝文化館這一棟「畫布」上展開「夜光好禮-3D動態光雕SHOW」首演登場，色彩豐富、的園的工藝品，搭配「敲打擊樂團」演奏由國產材製作的小鼓、鑼、拍板等樂聲下，光雕展演與現場打擊樂相互輝映，視覺、聽覺雙重饗宴震撼人心。

張仁吉說，大家一起相揪來工藝文化園區逗鬧熱，感受不一樣的農曆春節，園區從白天到夜晚，活動相當精彩，可以看展覽、逛市集、玩手作，或是喝一杯咖啡觀賞工藝品、聽音樂等，提供遊客相互陪伴、創造回憶的場域，讓大家了解工藝就是知識與實踐的過程。

張仁吉表示，新春過年期間，大家都會到寺廟參拜、行春，寺廟就像是一座博物館，不管是神像、石獅、寺廟建築，甚至是廟埕展演的布袋戲偶等，都是工藝師投身一輩子心血所製作的工藝品。春節假期返鄉陪伴父母，跟親友一起到園區享受草地音樂會、草地光雕秀，把傳統工藝與現代科技相互結合，獻出草屯人的驕傲、台灣人的驕傲，也透過光雕秀祝福大家有新視野、新力量，勇敢無畏前行。

台灣工藝中心指出，春節限定「3D動態光雕SHOW 」即日起至初八每晚6時至八時半，每半小時1次，每次10分鐘，園區備有草蓆，讓遊客舒適自在地在大草坪上悠然欣賞光雕秀，用短短10分鐘欣賞各個工藝師，花費一輩子投身工藝的精神與價值。