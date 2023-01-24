美股本周將迎來超級財報周，去年第四季GDP成長率也將出爐，加上投資人預期聯準會（Fed）將放緩升息腳步，美股四大指數全面走揚，其中費半指數飆漲5%最兇猛，台積電三大客戶超微和輝達分別狂噴9%、7%，高通大漲6%，激勵台積電ADR暴漲5%，收在95.66美元，較台北交易溢價擴大到15%，台股春節封關後的四個交易日，台積電ADR僅一天下跌，這段期間累計大漲約7%，截至目前為止，年前押寶的投資人大賺。

聯準會將在1月31日至2月1日召開利率決策會議，號稱「聯準會傳聲筒」的華爾街日報記者Nick Timiraos日前表示，Fed試圖放慢升息步調，並討論今年暫停升息的條件，包括勞動力需求、支出和通膨需要減緩到何種程度。

投資人越來越相信Fed將將持續放緩升息的節奏，同時也關注本周即將公布的經濟數據和企業財報，包括26日的去年第四季GDP報告、27日的個人消費支出（PCE）物價指數，以及微軟、英特爾等大型科技股公布最新財報。

周一（23日）在特斯拉、蘋果帶動下，美股四大指數紅咚咚，而在巴克萊銀行調升超微和高通等股票評級後，費城半導體指數狂漲逾5%，改寫5個月來新高。

道瓊指數上漲 254點（或 0.76%），收 33629點；那斯達克指數上漲 223 點（或 2.01%），收 11364點；標普 500 指數上漲 47點（或 1.19%），收 4019點；費城半導體指數大漲140 點（或 5.01%），收 2934點。

五大科技巨頭連袂收紅。蘋果上漲 2.35%；Alphabet（Google母公司）上漲 1.81%；微軟 漲 0.98%；Meta（原臉書）上漲 2.80%；亞馬遜小漲 0.28%。另外，特斯拉大漲7.7%至143.75美元。

費半成分股全面狂飆。超微（AMD）暴漲 9.22%；輝達（NVIDIA）大漲 7.59%；應用材料上漲 4.11%；英特爾上漲 3.59%；高通大漲 6.62%。台股ADR部分，台積電ADR狂漲 5.09%；聯電ADR上漲 3.91%。

儘管美股氣勢如虹，但去年對股市走勢判斷神準的分析師再度警告，美股尚未擺脫熊市。

摩根士丹利首席策略師Michael Wilson示警，近期市場情緒轉趨樂觀，但這並不能改變美股仍處於熊市的現實，經濟會否衰退根本不是重點，企業獲利大幅衰退才是引爆股市下殺最大動力，市場應當心「熊市總在最後階段試圖愚弄投資人」。

美國銀行首席策略師Michael Hartnett也警告，通膨有機會再度反彈，經濟衰退來臨將致股市再度暴跌。他提醒，這一輪技術反彈之後，標普可能會跌至3500點左右，市場低估經濟衰退引發各國政府財政恐慌，以及債務違約的更大風險。

而德銀策略師Henry Allen則對後市喜憂參半，他認為，隨著投資人對通膨的樂觀期待，已經超越當前的升息週期，預估Fed最終暫停升息、甚至可能降息，但對通膨過度信心的風險，就是若通膨持續更久，美股可能重演去年夏天熊市大逆襲。