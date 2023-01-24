年節超商偷酒喝漫步享用 警街頭半小時逮回破案

北市警中正第一分局博愛路派出所，日前深夜接獲超商報案，指有小偷竊取店內啤酒，員警立即至現場了解，並調閱監視器追查，發現是劉姓男子趁店員補貨不注意，從櫃架上拿取啤酒未結帳即快速離去，待店員發現時已來不及制止。

警方確認劉男特徵及穿著後，立即通報派出所圍捕，此時員警江昕彥、黃宣恩正在中華路與衡陽路口擔服「機動派出所」守望勤務，鷹眼鎖定正在街頭一邊漫步，一邊享用偷來的啤酒的劉男，江、黃2員立即上前盤查確認身分，並將劉男相片回傳，請超商店員協助確認後，當場將劉男逮捕歸案。