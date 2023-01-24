以扯鈴融合視覺藝術科技的舞鈴劇場，將在台灣燈會期間帶來精采表演。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

2023台灣燈會將於2月5日至19日登場，燈會期間香堤廣場、台北101水舞廣場、松山文創園區1號倉庫將設置三大表演舞台，北市文化局表示，香堤廣場「未來舞台」將結合電音、數位媒體及互動科技帶來76場充滿未來感的表演，包含馬戲雜技、電音舞蹈等跨界表演，邀民眾一同欣賞。

文化局表示，本次燈會融合光影與表演的演出，在香堤廣場規畫「未來舞台」，以「虛實整合、潮流文化、永續城市」為整體概念發想，邀請擅長以扯鈴融合視覺藝術科技的舞鈴劇場，以及高蹺演出融合音樂劇場的身聲劇場為燈會量身打造全新限地創作。

文化局也說，音樂演出部分，則有金曲獎最佳原民歌手桑布伊登台開唱，以渾厚動人的嗓音帶來精采歌曲，三牲獻藝則將以電子音樂與傳統廟宇音樂巧妙融合，帶來跨域創作的嶄新體驗，還有台北市立交響樂團、台北市立國樂團、台北首都芭蕾舞團等表演團隊輪番登台，帶來舞蹈、馬戲、爵士樂、合唱等76場多元表演節目，讓觀眾目不轉睛。

文化局表示，除了香堤廣場「未來舞台」的表演節目外，燈會期間香堤大道知名的街頭表演也不間斷，每日定時的街頭藝人將與未來舞台尬場較勁，帶來魔術、舞蹈、音樂及特技雜耍等表演，讓民眾在遊賞燈飾時，也能隨時停下腳步，與街頭藝人來場近距離的互動。