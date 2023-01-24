柯文哲訪美傳行程碰壁 本尊哈哈大笑這樣說

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今（24）日與台北市前副市長黃珊珊等人一同到新北市蘆洲保和宮參拜，被問到訪美行程疑似碰壁的問題，柯忍不住笑出來，直言台灣謠言太多，未來規劃清楚就會告訴大家。

柯文哲今日與黃珊珊、民眾黨立委邱臣遠、新北市議員陳世軒等人，一同前往蘆洲保和宮上香祈福，並向民眾拜年。接受媒體聯訪時，有媒體詢問近日民眾黨內部傳出柯訪美行程疑似碰壁，且美方對於他的路線有疑慮等問題，讓柯忍不住笑出來，驚呼「什麼碰壁！還在規劃而已，什麼時候去都還不確定。」

「這種消息是哪來的？很奇怪！」柯文哲指出，台灣最大問題就是謠言太多，如最近有些新聞，一看就是有目的製造出來的，看看就好；柯強調，美國人做事都要行程表，沒辦法突然說下周要拜訪就成行，至少要2個月前規劃，但目前連他自己都還不確定整年度的規劃，因此確切時程尚未出爐，「我們自己還在規劃，清楚了會跟大家講。」