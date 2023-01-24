今（24）日適逢大年初三，民進黨籍前台北市議員梁文傑與同黨立委林楚茵政壇夫妻一起示範梁文傑的家鄉菜—浙江大陳島的「大陳年糕」。沒想到聲稱自己很熟悉製作炒年糕的梁文傑，在最重要的悶炒步驟，竟然忘記加主角「大陳年糕」，讓身為大陳媳婦的林楚茵驚呼「真的是太漏氣啦！」

「大陳島」地理位置在浙江省外海約50公里處。1955年國共戰火延燒，當時的國民政府帶著大陳島上一萬多名的居民，全數撤退來台，也就是後來的「大陳義胞」，多散居在中永和一帶。若名為「一江山新村」的眷村，即屬當時來台的「大陳義胞」所居住，不過目前老眷村皆已改建成公寓大廈。

根據《中評網》報導，平常自稱是「泡麵大廚」的林楚茵，坦承是第一次參與製作炒年糕這道菜，拍攝前還有特地向長輩請教食譜秘方，不過今天還是交給專業的「梁大廚」掌廚，這也是他們的「家庭和諧秘方」，把事情交給專業的做。

梁文傑笑稱，夫妻倆還有一個小撇步，就是當另一方在生氣時，就離她越遠越好，過了一段時間氣消，也就和好了。

沒想到聲稱自己很熟悉製作炒年糕的梁文傑，在最重要的悶炒步驟，竟然忘記加主角「大陳年糕」，讓身為大陳媳婦的林楚茵驚呼「真的是太漏氣啦！」

民進黨前台北市議員梁文傑。（資料照片，王英豪攝）

梁文傑提及，從小就有看奶奶與媽媽製作這道家鄉料理，每個人都可以加入自己喜愛的食材，再加上年糕、蔬菜、肉絲等炒成一大鍋，就是大陳人日常的主食。 兩人完成料理後，在現場用大陳話祝賀民眾新年快樂！