百節年為首，春節始終是中國人最為重視的傳統節日之一，是帶動社會消費的強力引擎，也是觀察中國經濟活力的窗口。經大陸國務院聯防聯控機制春運工作專班初步分析研判，2023年春運期間客流總量約為20.95億人次，較去年同期增長近一倍，恢復到2019年同期（29.8億人次）的70.3％。從數據來看，大規模的返鄉潮肯定會給地方經濟和社會流通帶來新的生機。

北京大學經濟學院教授曹和平23日在觀察者網撰文稱，20億人次的春運，老百姓返鄉置辦年貨、消費，能夠進一步消除零售企業的庫存，帶動龐大的大宗商品市場購銷兩旺，商家庫存減少、採購增加，這是節日經濟的特點之一。疫情三年來，老百姓沒有過好年，所以今年的春節消費可能會有一些反彈，親友間的聚會、活動都會增加，預計將高於2021年和2022年春節消費數據。

曹和平說，他在大陸各地調研的時候發現，現在縣城的領導官員，比如說副縣長、副書記往往很年輕，大約都三、四十歲，年輕的官員很會做節日經濟，地方政府和公共部門為了刺激消費、提振信心，將現代形式和傳統習俗進行融合，準備了一些社區活動和年俗活動，比如燈會、廟會、社火等，將對地方經濟有一個非常好的刺激。

當市場購銷兩旺，企業加大庫存，銀行就會增加貸款和流動性，進而企業和銀行的信心都會增加，銀行會對未來有更加良性的預期，帶動投資者信心增加。曹和平預計，2023年第一季的經濟，在沒有任何外部衝擊的條件下，會有一個不錯的起點。

曹和平指出，2023年，中國經濟的主要任務之一就是提振消費。近期，媒體上都在討論「超額儲蓄」能否推動形成2023年報復性消費的話題。

數據顯示，2022年居民部門積攢了近8兆元的超額儲蓄，這部分超額儲蓄主要來源於居民消費減少所帶來的防禦性儲備、居民購房支出減少和金融市場上居民存款的回流。

在疫情防控政策優化的背景下，超額儲蓄為消費回暖提供了資金支持，但仍需要注意目前老百姓仍存在預防性儲蓄動機，這是因為人們對未來的預期在下降。

曹和平表示，在經濟學裡，防禦性儲蓄（precautionary savings）是一個很頑固的變量，當人們的預期收入減少時，支出就會隨之減少，並在很長一段時間裡都會保持低位，這從鄰國日本的低慾望、低消費、高儲蓄可以窺見一二。

曹和平建議，最好的辦法是改變預期，而不是簡單地把「超額儲蓄」用於投資或者消費。他認為可以從下幾個方面來入手。第一，採購、倉儲、物流、運輸四個方面的企業家信心要改變。短期財政政策支持各領域積極去庫存，進行資產置換，提高資金流動性。

第二，流通領域暢通無阻後，銀行加大投資，銀行業和投資家信心提升，政府的政策才能效果最大化，逐步改變居民對經濟環境的預期。

因此，曹和平不贊同「報復性消費」的說法，2023年出現大幅度消費反彈的可能性不大，加上疫情三年來，老百姓手裡的錢變少，中小企業的流動性收緊，此前淘汰的過剩產能也重新恢復，一些非良性的經濟因子也開始充斥市場，消費復甦的前景還有待觀察。

曹和平表示，中央工作會議首次提出「要把恢復和擴大消費擺在優先位置」，從這個角度來講，提振和刺激消費，關鍵要看從供給端刺激還是從需求端刺激。

從旅遊行業來看，飛豬發佈《2023年春節出遊方向標》顯示，2023年春節出遊預定量同比去年增長超6成，跨省遊訂單佔比已超8成，出境遊預定量創下近3年峰值。

隨著疫情管控優化，出境遊正在迅速反彈，政策寬鬆、距離較近的東南亞市場成為中國遊客的首選，但航空公司和酒店恢復緩慢、價格暴漲，旅遊資源難以滿足消費者的需求。

如何開拓新的旅遊產品，創造新的出境遊、跨國遊理念，升級原來的旅遊服務，讓遊客體驗更多更好的內容，我覺得這是旅遊消費升級的一個新方向。旅遊是拉動經濟增長的有力抓手，市場如何穩健復甦，如何充分挖掘市場潛力，這是未來旅遊行業需要關注的事情。

除了出行遊玩，也有部分人會選擇看電影。今年將有7部電影「逐鹿」春節檔，截至1月22日16時48分，2023春節檔（1月21日-1月27日）總票房（含預售）突破15億。而2022年全國電影票房以300億元收官，相當於回到了2014年的水平，一方面是因為新片供給較少，另一方面是因為疫情後影院上座率不高。如何推動電影市場更快復甦？一方面要培養更多的電影觀眾，另一方面也要有更好的技術和內容吸引觀眾走進影院。

曹和平指出，之前國家提出電信網、有線電視網、IP網，那時候我們認為這是未來發展的方向，現在變成了「新三網」——電信網、廣播電視網、互聯網，科技改變了人們接收信息的方式，電影行業的技術也會帶動人們消費需求的更新。

對於2023年，市場普遍預測將有5％-6％的增長，中國經濟有望翻開新的篇章。除了消費領域，基建和數位經濟領域也有一些新的發力點。

中國數位經濟發展勢頭強勁，規模連續多年穩居世界第二。數據顯示，中國數位經濟規模從2012年的11兆元增長到2021年的45.5兆元，佔GDP比重由21.6％提升至39.8％，其中電商交易額、移動支付交易規模位居全球第一。

2022年12月份，中共中央、大陸國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》提出，加快推動數位產業化和產業數位化，加強數位社會、數位政府建設，不斷提升數位化治理水平。同月，中共中央、國務院對外發佈了《關於構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》（又稱「數據二十條」），提出構建數據產權、流通交易、收益分配、安全治理等制度，初步形成我國數據基礎制度的「四梁八柱」。

曹和平建議，2023年，中國數位經濟行業發力的重點可以在這些方向：

第一，改造農村的基礎設施，包括農民住宿條件、網絡基礎設施的改造，這是惠及人民的好事。

第二，公路、鐵路、高速、高鐵、港口、橋梁、涵洞、隧道等基建投資還會繼續維持，在此基礎上要對其進行數位化升級。

第三，算力基礎設施的建設，算力基礎設施是數位經濟的「底座」，也是數位經濟的新生產力，「東數西算」工程是將東部地區密集的算力需求引導到西部，使得數據要素跨域流動，給西部發展開闢一條新的道路。

在數位經濟領域，中國不斷增加基礎設施投資，建設產業和算力系統，將會構建一個數位孿生的現代化城市，算力系統能夠極大提高製造業產能、改變業態、提高利潤。

未來，三大產業配合數位基礎設施催生出新的產業，整個中國經濟將會脫胎換骨，新的消費和投資應該向這些領域邁進，借助「一帶一路」戰略和中國「基建狂魔」的優勢，中國的平台經濟將隨著基礎設施先鋒部隊「走出去」，這也是中國第一次超越西方的窗口。