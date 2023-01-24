正值農曆新年，命理專家艾菲爾老師在臉書粉專指出，生肖屬豬、馬和狗的人在開春之後的財運最旺，其中屬狗的人偏財運極佳，因為人緣好，出去吃飯都有人請客，在職場上也能得到老闆賞賜，獲得薪水以外的獎金。

第三名、生肖豬

進入農曆新年，生肖豬的財運有明顯上升的趨勢，過去的欠款、貸款、卡費都能一一還清，錢財上越來越有餘裕，不再覺得兩手空空、沒安全感；再加上你的努力付出，福氣滿滿、貴人運佳，會因朋友幫助而得到賺錢機會，不管是介紹好工作、好客戶、好客源，或幫忙在投資、理財牽線，都能讓你獲得滿滿的正財、偏財，是貴人提攜、錢財大漲的大好時機。

第二名、生肖馬

進入農曆新年，生肖馬有絕佳的財運，且主要源於正財，事業上只要一步一腳印，就能累積不錯的錢財，你的事業上升、創意百出、盡顯天賦，更能帶來升官升職的好運；偏財方面，適合放長線釣大魚，投資穩健股的保守理財，雖然短時間內看不出有明顯增長，但長遠來看，仍能為你帶來不小的收益，是可以不用為錢煩惱的好年。

第一名、生肖狗

進入農曆新年，生肖狗的財運亮眼，特別是在偏財運上，你的人緣大漲、人見人愛，身邊的人都對你特別好，出去聚會總有人請吃飯，讓你不用花一毛錢；就連長輩也特別疼愛你，動不動就給零花錢；工作上還能得到老闆賞賜，常常接外派、賺獎金；甚至走在路上都能莫名撿到錢財。但要記得受人點滴，知恩圖報，多樂善布施，為自己積福報，今年就是天降橫財的幸運年。