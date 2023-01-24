林姓夫婦騎乘機車外出，疑買完東西準備返家途中發生車禍。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

陳姓婦女大年初二到南投縣草屯鎮知名麻糬店準備購買伴手禮，卻在太平路、新富路口與騎乘機車外出的林姓夫妻發生車禍碰撞，疑撞擊力道猛烈，造成騎士、林姓男子當場噴飛倒地，當場失去生命跡象死亡，機車乘客、林妻也受重傷，農曆春節團圓日，夫妻倆卻天人永隔，令人鼻酸。

據了解，肇事駕駛60多歲的陳姓女子是外地人，大年初二特地到草屯鎮太平路上知名麻糬店購買伴手禮，她開車從太平路準備左轉新富路時，竟與林姓夫妻雙載的機車發生碰撞，因撞擊力道猛烈，林男當場噴飛，頭部先撞擊汽車車身後倒地，而機車後座的林妻也重摔在地。

南投縣消防局獲報派遣救護車抵達現場，救護人員發現林姓男子已失去呼吸心跳，當下施予心肺復甦術搶救，而林姓妻子尚有意識，但傷勢嚴重，將兩人緊急送醫搶救，林男到院前已死亡，林妻也因傷勢嚴重，正動手術治療中。

警方表示，車禍事故原因及肇事責任，仍待進一步調查釐清，呼籲民眾駕駛交通工具轉彎或行經路口時，一定要減速慢行，注意行車安全。