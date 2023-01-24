新北市長侯友宜24日大年初三至鶯歌北鶯公園步道走春，侯市長（右）在步道擁抱健走的民眾，互道新年好。（陳怡誠攝）

新北市長侯友宜大年初三持續到新北各地參拜、走春並發送福袋，人氣強強滾。被問到是綠營最強假想敵時，侯友宜表示，台灣這土地沒分你我、族群與黨派，大家都是吃台灣米、喝台灣水長大，對土地感恩，他幾十年來都是用這樣的心情在工作崗位，他認為應該攜手為中華民國、為台灣，讓人民過更好、更幸福，認真打拚最重要。

侯友宜今天上午一連跑了土城震安宮、五穀先帝廟，並到鶯歌北鶯步道走村，吸引許多民眾排隊搶拿侯友宜福袋，更在現場鼓勵他能夠更上一層樓，侯友宜也與民眾握手合影，握到冷吱吱的手，還不忘提醒這兩天氣溫驟降，新北已啟動防寒機制，大家記得要穿燒燒，身體健康最重要。

有民調指出侯友宜目前與賴清德差距在誤差值內，但侯只能拿到6成藍軍選票，還需要整合，侯友宜表示，他是新北市現任市長，市長有市長角色，要把工作做好，全力把握當下，包括2030願景、捷運、交通、經濟產業與社會關懷面等，都要做到位，是他現在最重要的事情。

至於是否有話想對賴清德，侯友宜認為不該分你我，大家同心協力合作，好好為這塊土地做出更多貢獻，這是他工作40幾年來不變初衷，有任何人願意為土地多做事，他都要說加油。

賴清德走春行程往南，柯文哲今日也到新北，是否也會到外縣市走走，侯友宜表示，新北就像台灣縮影，有山、有海，幅員遼闊，他會在新北為市民集氣祝福，越多人到新北市廟宇、風景區走走，可以帶動休閒產業，歡迎大家多多來，不只柯文哲，其他他也歡迎。

侯也說，他藉著走春也能了解地方建設，今天到鶯歌，了解捷運三鶯線進度，另外還有土城行政園區等怎麼做到位，才是他該做的事情。

對於黨中央年後是否就要啟動初選機制，侯友宜說，每個人都有每個人的角色，要彼此尊重。