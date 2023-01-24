大陸名導付寧昨(23)日驚傳在北京逝世，享年55歲。據悉，官方訃聞僅寫出死因為「突發疾病」，並未透露是何種疾病。消息一出後震撼整個演藝圈，許多與他合作過的藝人，舉凡趙露思、李沁、肖戰、任嘉倫、李亭哲等都各自以發文或留言方式，一同為他的離世發聲悼念。

付寧的訃聞由他執導的電視劇《胡同》轉發，指出他出生於文藝世家，畢業於名校北京電影學院，在影視產業深耕長達20餘年。豈料，23日不幸因突發疾病在北京離世，此噩耗傳出後令不少人相當震驚，更有演員透露他在除夕(21日)當天還傳訊息向他拜年，付寧也有回覆，豈料才僅隔短短兩天，突然撒手人寰，令他難以置信。

付寧的訃聞指出他於23日離世。(圖／翻攝自微博)

消息一出後，在微博上一時衝上熱搜，許多網友們發文為他的離世哀悼。此外，不少曾與付寧合作過的演員們也紛紛發文悼念。如肖戰寫下：「萬分感謝所有悉心的指導和幫助。沉痛悼念！」李沁也發文：「沉痛悼念，一路走好！」可見付寧在影視圈相當受人敬重。

眾星齊發文哀悼。(圖／翻攝自微博)

眾星齊發文哀悼。(圖／翻攝自微博)

事實上，付寧生前的作品繁多，包括《胡同》、《別叫我兄弟》、《什剎海》、《全家福》、《鴿子哨》等。近期執導的電視劇《夢中的那片海》由肖戰與李沁領銜主演，則成為他的遺作。