許維恩與王家梁婚後努力求子，終於在本月13日宣布懷孕好消息，更透肚中懷著的女兒小名為「忒忒」，立刻湧入各界留言祝福，豈料今（24日）凌晨突發文表示「喜悅全沒了」，心情似乎相當低落，不過道出背後原因後，倒是讓網友全傻了眼。

許維恩凌晨3點多在IG曬出動態，只見她語帶無奈表示：「孕婦要睡了，難得可以撐這麼久，辛苦老公在客廳等候，衣服都穿好，準備下去拿的喜悅都沒了」，不難看出心情相當低落，接著吐露背後原因，她表示原本點了外送，沒想到從凌晨2點等到3點，訂單卻無故被店家取消，還因此讓Uber司機白等一小時，讓她怒斥：「為什麼不早早直接取消就好」，接著更直接公布店名，還不忘附上無數個倒讚及翻白眼符號，看見怒氣難以消退。

許維恩的訂單無端被取消，讓她白等一個小時。（圖／sharon701111 IG）

雖然訂單無故遭取消，許維恩也不忘苦中作樂，與網友分享各種角度的孕肚照，只見身穿粉色寬鬆毛衣的她，不忘對著鏡頭做出逗趣表情，懷孕的她雖然明顯大了一號，但四肢依舊纖細令人稱羨不已，但也不忘爆料：「大王現在只親忒忒～給我注意點」，立刻引起網友熱議：「女兒控已經開始了」、「出生後會不會完全變成女兒傻瓜」、「大王眼神滿滿的愛」、「出生就不得了了，女兒總是比媽媽重要」。