新北市長侯友宜24日大年初三至鶯歌北鶯公園步道走春，侯市長（前右二）在北鶯里里長李松進（前左）陪同體驗鶯歌石周遭步道景色。（陳怡誠攝）

新北市長侯友宜「兔吉利來」春聯與福袋都相當熱門，新北市府更緊急加印萬份，也有民眾從外縣市到新北排隊，就是為從侯手中拿到福袋。侯友宜今表示，今年福袋有可愛小白兔、好彩頭，尤其吉祥話「兔吉利來」希望大家平安賺大錢，不單是新北市民，全台灣民眾都來索取，今天有民眾5時30分特地從台北市來排隊，希望新年大家共同祈福，讓台灣更好。

被問到接下來是否可能到外縣市發福袋，或安排什麼行程，侯友宜表示，他明天行程還是滿多的，會到宮廟外，也會到交通擁塞地方與風景區域了解民眾交通情形，與解決問題。

侯友宜強調，這兩天新北啟動防寒機制，溫度會下降到8度以下，長者們一定要做好保暖，他也拜託區長、鄰里系統啟動，針對身心障礙、長者、勞工安全要照顧好，是他這段時間最重要工作。

被問到是否發福袋給賴清德，侯友宜表示，「只要他有需要我們都會發給任何一個人」。