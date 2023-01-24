農曆春節許多民眾依照傳統習俗，到廟裡祈福參拜及祭祖，台中市政府環保局統計，全市自2012年起推動「紙錢集中燒」政策迄今，連續7年集中收運量皆突破3000公噸，為全國第一，推廣「四少一功德」環保祭祀，即「少焚香、少紙錢、少鞭炮、少蠟燭、以功（米）代金」，兼顧傳統與環保，讓台中市空氣更清新。

環保局長陳宏益表示，鼓勵民眾將紙錢統一收運至設有完善空污防制設備的場所集中處理；更希望民眾透過4大超商選擇「台中以功代金」的方式，將原本購買金紙的錢，轉而幫助更需要的弱勢團體，以善心代替金紙燃燒，為新的一年增添福氣與功德。

環保局表示，祭祀過程焚燒紙錢產生的懸浮微粒、一氧化碳、氮氧化物及異味等空氣污染物，影響空氣品質也危害人體健康，為維護台中市空品及兼顧尊重傳統習俗，今年春節前已請法師至焚化廠辦理平安祈福淨爐儀式，環保局也持續提供紙錢集中清運服務，免費幫有需要的民眾將紙錢送至具空氣污染防制設施的場所煉化。

環保局呼籲，春節期間，民眾可多加利用紙錢集中免費收運便民服務，或使用4大超商事務機選擇以功代金捐助的新環保措施，建議民眾及宗教場所祭祀神明及祖先時，也可採用「以米代金」、「以麵（蛋糕）代金」、「以花代香」或鮮花素果、徒手祭拜等方式，為改善環境盡一分心力。