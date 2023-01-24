因應低溫特報，陽明山地區可能下雪，為確保行車安全，北市交通局表示，若中央氣象局宣布下雪時，員警將依下雪雪線位置、範圍及車流情況，彈性實施分階段交通管制，屆時請民眾配合現場員警指揮，北市公車也將配合折返不進入管制區。

交通局表示，中央氣象局指出1月24日到1月25日上午8時，會有持續10度左右或以下的低溫，可能會降雪，提醒用路人預作準備，相關交通管制則依中央氣象局宣布同時啟動，請民眾多加注意。

交通局提醒，民眾若由仰德大道進入陽明山區，包含非假日，需憑「仰德大道通行證」通行，其餘未持證的民眾則需由其他路徑通行，若遇上下雪，所有車輛自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈。

交通局說明，仰德大道到時會配合下雪實施彈性管制上山，二子坪往助航站方向實施管制，未掛雪鏈車輛將予勸離，北市公車也將配合折返不進入管制區，雪融後依道路實際狀況開放管制路段通行。