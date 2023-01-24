就算要配合「隔壁棚」新東家的加盟宣布時間點，但PLG新竹街口攻城獅挑在大年初三，也就是24日這天宣布「THANK YOU」，也未免有點沒人情味！攻城獅今天宣布跟林明毅達成離隊協議，他本季早已逐漸跌出輪替陣容，場均只打11分鐘，拿1.4分、1.0助攻，接下來就看到底是哪支球隊這麼著急想要宣布他加盟了！

以下是攻城獅新聞稿內容，『新竹街口攻城獅球團今正式宣布與後衛林明毅達成離隊協議。林明毅是攻城獅創隊成員之一，他在三個球季中稱職扮演場上供輸角色，雖大多從板凳出發，但總是以「團隊至上」精神穩定串連全隊，時常用流暢的運球與傳球為隊友們創造更多進攻機會。

林冠綸總教練表示：「明毅是一位很有天份且年輕的控球後衛，我相信以他的身手一定能在自由市場中找到需要他的球隊，期許他爭取到更多發揮空間，用場上表現證明自己，球團也不排除未來還有機會與他合作。」』