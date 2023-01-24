Teddy加入《加油喜事》與臧芮軒有不少對手戲。（TVBS提供）

Teddy加入《加油喜事》與臧芮軒、劉育仁有不少對手戲。（TVBS提供）

Teddy陳向熙暌違5年回歸電視劇，加入TVBS 8點檔《加油喜事》飾演義大利華裔咖啡大亨李維托；首次和臧芮軒、劉育仁合作，Teddy表示跟大家一見如故，什麼都可以聊。對此，臧芮軒也有同感，笑說：「拍戲第二天休息時間，Teddy就把自己的秘密都告訴我了啦！」

劇中，「咖啡狂」臧芮軒、劉育仁以「武林咖啡」名義，攜手參加手沖咖啡大賽，大會特別邀請咖啡冠軍Teddy擔任評審。比賽開始前，臧芮軒熱情擁抱歡迎Teddy，撞見這一幕的劉育仁內心感到不悅，令人更加期待臧芮軒、劉育仁和Teddy之間三角關係的發展。

Teddy劇中來自義大利，不僅擁有兩座咖啡莊園，還贏得兩次世界咖啡大賽冠軍，為詮釋好角色，認真研究義大利文化、語言和咖啡知識。有趣的是，開始接觸義大利相關知識後，他就與義大利很有緣，包含戲劇合作的化妝師，曾在義大利學化妝，前陣子在汽車保養廠，巧遇來自西西里的義大利人，當下與對方交換聯絡方式，兩者都成為自己請益的對象，Teddy直呼：「真的好神奇！」

Teddy回想剛加入《加油喜事》前幾天氣溫驟降，即使自己體質偏燥，為盡早與大家熟悉，依舊在收工後跟著臧芮軒一行人吃了兩次薑母鴨。沒幾天又因拍夜戲，喝了劇組準備的薑母鴨，才喝完就發現鼻子濕濕的，原以為是太冷流鼻水，沒想到手一摸卻是鼻血，讓Teddy感到荒唐又好笑。