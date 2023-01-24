網友在PTT上表示目睹西門町一名婦人遭持酒瓶攻擊濺血。(翻攝自PTT)

初二深夜西門町驚傳砍人案！婦遭攻擊尖叫 地上整灘血

一名王姓婦人23日晚間11時許，在北市西門町突然遭到一名醉漢持酒瓶攻擊，王婦因伸手阻擋遭到割傷，地上血跡斑斑十分驚悚，有民眾凌晨將整個目擊過程PO在PTT上，警方已循線查獲行凶的是38歲簡姓通緝犯，全案訊後，依殺人未遂等罪嫌送辦。

網友發文指出，昨晚他在西門町吃滷肉飯時，看到一名婦人疑似遭追砍，造成「地上整灘血」，場面十分驚悚。

警方表示，昨晚11時48分接獲民眾報案，立刻派遣警力前往，將行凶的簡姓男子當場逮捕，警方調查，王婦並不認識簡嫌，當時她準備騎車返家時，突然遭一旁酒醉的簡嫌持酒瓶朝頭部攻擊，王因伸手防衛，雙手遭酒瓶割傷。

警方將簡嫌帶回偵辦，發現他是遭桃園地檢署發布的竊盜通緝犯，簡嫌辯稱自己精神不穩定才犯案傷人。警方訊後，將他依殺人未遂罪嫌移送偵辦，並建請檢察官聲羈，通緝部分解送桃園地檢署歸案。

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