前新竹市長林智堅的論文抄襲案，被視為民進黨去（2022）年底九合一選舉落敗的重要關鍵，台灣民意基金會董事長游盈隆今（24）日公布一份未曾揭露的民調，調查結果顯示，有超過6成受訪者不支持總統蔡英文力挺林的清白。

這份民調的題目為，「前民進黨桃園市長參選人林智堅，接連被台大和中華大學因碩士論文抄襲而撤銷學位。蔡英文總統兼黨主席在台大決議撤銷林智堅學位後，下令『全黨公職力挺林智堅清白』，請問您支不支持她這項做法？」

此民調的結果為，有8.3%非常支持、13.3%還算支持、26.3%不太支持、34.8%一點也不支持，17.3%沒意見、不知道、拒答

游盈隆指出，換言之，在20歲以上國人中，21.6%支持蔡英文力挺林智堅清白，61.1%不支持，「這項發現傳達了一個非常清楚的訊息，國人一面倒不支持蔡總統力挺林智堅清白的做法。」

本調查是台灣民意基金會委託山水民調公司進行，訪問期間為2022年9月12日，對象為以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本484人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負4.35個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。