內閣改組卡關，中廣董事長趙少康今指出，蔡英文總統到處找閣揆顯然碰到了困難，檯面上人選都有爭議，搞不好「驀然回首 那人卻在燈火闌珊處」，還是蘇貞昌。趙分析，要有拿著掃把打共匪的亡命之徒性格來對抗副總統賴清德的，想來想去，真的還只有蘇貞昌。

趙少康指出，力捧高端的前副總統陳建仁捨不得一個月49萬，且能領到死的中研院高薪；而愛抄襲的前桃園市長鄭文燦，怎麼能管教育部？教育部可以管台大，台大又可以管社科院，社科院管鄭文燦的學位與論文；至於新北市長選戰選敗的林佳龍，接連選輸台中市與新北市，侯友宜怎麼那麼倒霉，老是碰到選輸他的人立刻爬到他頭頂管他？

趙少康還點名消失的行政院副院長沈榮津，理論上可以升院長，但沒有人討論他，顯然副院長幹假的，趙少康認為，其他被外界點名的國安會秘書長顧立雄政治歷練不夠、蘇嘉全政治爭議太多，繞來繞去，搞不好「驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」，還是蘇貞昌。

趙少康建議蔡總統，如果實在找不到人，又不好吃回頭草找蘇貞昌，乾脆登個徵人啟事，廣徵天下英雄豪傑，最重要的條件是，一，能夠赤手空拳打共匪，二，能夠赤膽忠心抗賴清德，三，能夠破口大罵立法院國民黨委員。有志之士，盍興乎來？