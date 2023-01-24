為確保民眾停車權益，避免農曆春節假期停車業者未依規定收費，趁機哄抬價格，台中市政府交通局派員稽查重點商圈停車場，若業者未依停車場登記證核定費率收費，依法可處3000元至1萬5000元罰鍰，仍繼續違規，得連續處罰且廢止停車場登記證，呼籲業者務必依規定營業，勿心存僥倖。

交通局長葉昭甫表示，今年因疫情緩解且春節連續假期長達10天，預估民眾多有規劃至景點出遊觀光，或前往商圈消費情形，周邊停車需求將比平常高，建議民眾可多使用大眾運輸工具，維護春節期間台中市交通節點、景點及商圈周邊停車秩序。

葉昭甫指出，為保障民眾權益，避免連續假期停車業者未依規定收費，趁機哄抬價格，交通局已正式通知各業者春節期間須依核定費率收費，切勿任意哄抬停車費率，收費標準應清楚公告於停車場入口明顯處，避免標示不清影響民眾權益，衍生爭議。

葉昭甫說，交通局除針對停車場收費費率加強稽查外，也同步查核是否持有有效停車場登記證，經查若未申請停車場登記證而有相關收費事證者，交通局將依停車場法等相關規定裁罰，並要求業者限期改善，提醒各業者應持有效停車場登記證，才能合法收費營運。

交通局表示，春節期間各人潮熱點停車需求高，為便利民眾查詢台中市景點周邊停車資訊，交通局已於「台中交通網」APP增加「景點周邊停車場」功能，提供百貨商圈、休憩景點周邊停車場清單與即時剩餘車位查詢服務，讓市民可隨時掌握周邊停車資訊，APP也提供導航功能，讓民眾可快速抵達指定停車場。