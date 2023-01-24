過年本是平安團聚時刻，卻有一名21歲陳姓男子大年初二凌晨到林口朋友家打牌，離開時卻遇到3名惡煞圍堵，將他強押上車，一路載往三鶯地區，陳男不但被毆，歹徒打算將他載往山區凌虐，幸朋友目睹向警方報案，三峽警方透過車牌及手機定位，在鶯歌公墓將車輛攔下，成功救出被害人，也將三名惡煞通通依法送辦。

警方調查，21歲的陳男與27歲的蘇男原本是撞球館的同事，後來分道揚鑣，日前陳男介紹呂男向蘇男借款新台幣40萬元，雙方還簽立本票，並由陳男擔任介紹人，不料借錢的呂男最後神隱不知去向，蘇男找不到債務人，於是轉而向陳男催討債務。

23日大年初二凌晨1時，陳男獨自從桃園龜山前往林口地區朋友住處打牌，直到凌晨3時許離開準備返家，卻遭蘇男夥同賴男及陳男共3人開車圍堵，趁陳男下樓時，先將他毆打一頓後押上白色自小客車。

「過年欠債你好意思？」蘇男等三人怒氣沖沖質問陳男，還動手毆打他，更拿起自備的掃把抵住陳男將他推上自小客車後，揚長而去。

陳男友人下樓親眼目睹朋友被毆打及押上車，機警立刻用手機定位朋友的位置，也記下車號向警方報案，同時告知員警，被押走的朋友體重120公斤的特徵，讓員警能夠清楚辨識，三峽警分局勤務中心獲報立刻通報線上警網實施攔截圍捕，在凌晨3時30分許，在鶯歌公墓一帶發現這輛白色自小客車，員警立刻上前攔查並要求車上所有人下車。

當時警方先詢問「哈囉！要去哪裡」，歹徒還回「要回家了！」並故作鎮定，還強調他們都是認識的朋友，打算開車返回桃園龜山。

處理員警早就發現在車後座的被害人一臉驚恐，臉上還留下被掌摑的紅腫痕跡，員警將他拉到一旁私下詢問，這才知道他確實遭毆打及強押上車討債，員警清查四人身分後，也將他們通通帶回警局釐清案情。

作案三人否認指控，說只是在車上談債務而已，但警方仍將三人依刑法妨害自由及傷害等罪嫌移送偵辦，幫忙開車的賴男，更謊報哥哥的身分應詢，遭警方識破，原來他身背4條通緝，這下更多添一條偽造文書的罪名，3人不但大年初二回不了娘家，更得為自己擄人及傷害的違法行為負起責任。