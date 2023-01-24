今年台股農曆過年在1月17日封關，1月30日開紅盤日，創下史上過年最長休市天數，財信傳媒集團董事長謝金河在臉書發文表示，全球半導體股迎來全面噴發行情，台積電ADR在23日大漲5.09%、市值躍升全球第7大，他感慨「可惜了！我們正在放假！」

謝金河指出，台股休市10天，這一段時間，歐美股市正常交易，23日美股再度全面大漲，尤其費城半導體指數單日上漲140.14點，漲幅逾5%，其中台積電ADR大漲5.09%，聯電adr也上漲3.92%，另外包括美光勁揚5.75%、高通大漲6.62%、Nvidia也漲7.59%，超微漲幅更高達9.22%。

謝金河提到，台股封關日，費城半導體指數在2789.47，如今漲到2939.83，台積電ADR的股價原來在88.99美元，如今衝到95.66美元，市值也提升至4961億美元，已經超越Nvidia、Tesla、Meta，以及visa，市值躍居全球第7大。

台股早早在17日休市，其他亞洲股市方面，深圳、上海、香港交易到20日，這一段時間，香港股市從最低彈升逾8000，道瓊歐洲指數創新高，包括英國、法國、西班牙、德國、丹麥以及愛爾蘭股市都表現十分強勁，而最敏感的美元指數卻從114.788跌到102，謝金河強調，看起來兔年股市有好運，尤其今年南鯤鯓代天府抽到的籤是好籤，他看好經過去年兇險的虎年，今年的兔年可能會比較平順！