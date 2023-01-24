大陸浙江一名4歲女童腹痛1個月沒好，去醫院檢查，才發現女童腸胃道竟有一串約1公尺長的白色小點，比對後發現是巴克球，立刻為其安排手術治療，最後手術很成功，一共拿出了61顆巴克球，但女童的腸子也因為巴克球有14個穿孔，腸胃損傷非常嚴重，恐一輩子受腸沾黏、腸梗阻所苦。

綜合陸媒報導，大陸浙江省嘉興市一名4歲女童腹痛就醫，當地的醫院以為是腸胃炎，開藥治療後卻遲遲沒改善，拖了1個月左右，女童的家人決定去浙江大學醫學院附屬兒童醫院求醫。照X光檢查以後，發現女童的腸胃道有一串約1公尺長的白色小點。

起初本來以為女童誤食了一串手鍊，但經過比對卻發現，女童應是誤食磁力珠，也就是俗稱的「巴克球」，因此緊急替其安排手術，最後取出了共61顆巴克球。

醫院副院長兼腔鏡中心主任高志剛透露，巴克球的體積雖然很小，但磁性很大，而且女童不是一次吞下所有的巴克球，而是一顆顆慢慢吃，所以不同時間進入腸胃道的磁力珠，會互相吸引，有些就會將腸管壁吸在一起，時間一長就導致腸子穿孔。

高志剛指出，取出女童體內的巴克球以後，發現她的腸子上面總共有14個洞，這對女童的健康造成了很大的損傷，因為即便修復好了穿孔，但是因為腸胃損傷的太嚴重，因此可能一輩子都受到腸沾黏、腸梗阻所苦。而女童的也是他至今遇過穿孔量最高的兒童患者，提醒家長要多留意這種類型玩具的風險，以免幼童誤服。