資深媒體人、前台大新聞研究所教授彭文正在直播時驚爆，這三年來多少人來「摸頭」，「還有人問我要多少錢」，不覺得很好笑嗎！「有人叫我放下，放下什麼啊？放下良心嗎？這是不可能的事！」

彭文正於過年期間（1月22日）在直播時指出，民進黨的「黨德」真的壞了，特別在2018、2019年，看到蔡英文怎麼用初選做掉賴清德， 「我就不斷提醒我的觀眾」，民進黨會毀在一個人的手裡，那個人就叫做蔡英文，「我講得非常清楚」，講得也不只一遍，今天完全驗證！

彭文正說，就是一個人，讓整個民進黨上行下效、風行草偃，負面循環。民進黨年輕一代都是飼料雞，沒有經過歷練。但為何國民黨這麼斯文？有時候搞不太懂！「我覺得選民在等著看你們好好教訓一下囂張的執政黨！」國民黨提名時，是不是有看操性分數？

彭文正自豪，他如果對台灣有一點小小貢獻，就是在台灣出庭時，一群支持者，有拿台灣獨立旗、有拿中華民國國旗、有拿黃埔軍旗的，大家和樂融融，令人感動。另外在加州灣區演講，是藍營僑社請我，但現場也看到綠營大佬，大家變成好朋友。

彭文正強調，「當目標明確的話，全世界都為你讓路」，「論文門」他原本是旁觀者，但看到這件事情後，不能當成沒事，這三年來多少人來「摸頭」，「還有人問我要多少錢」，不覺得很好笑嗎！「還有人要入股我的節目、買我的公司，光怪陸離的事情我都碰過」！

「817會跟我說，彭P可以了，好了啦！」彭文正強調，「可是我的目標很簡單，就是要發掘真相，沒辦法看到別人扭曲，我也沒有要選總統」，「有人叫我放下，放下什麼啊？放下良心嗎？這是不可能的事！」