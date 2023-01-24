一名網友在網路上分享自己和男友出遊過夜，男友在睡夢中磨蹭她大腿內側射精，她因為在半夢半醒間被驚醒，事後詢問男友，男友則表示自己完全無意識，她不解PO網詢問，網友們紛紛提出見解直指原PO男友一定是故意的。

一名女網友在《Dcard》上以「半夢半醒間男友放入大腿間磨蹭」為題發文，表示自己日前跟男友一起出遊過夜，因為自己過去沒有性經驗，也還沒做好心理準備「跟男友一直都是隔著內褲正對或是在大腿間磨蹭」，她回顧出遊當晚表示彼此睡覺時只穿內褲，因為深夜處於半夢半醒間「感覺到男友的手扣在我腰間，另隻手將他的生殖器放在我大腿間來回……」，原PO以為只是當天太累做春夢，直到感受到精液射出流在大腿上時才驚覺太真實，並睜眼醒來要男友去拿衛生紙做清理。

事後原PO指出男友說「他有模糊的印象，但他也以為是在做夢，沒想到實際上做了這些事」男友還反問她「剛剛我們是怎麼了」，貌似渾然不知自己磨蹭到射精的行為。

她不解的詢問網友們有無相同的經驗，並表示自己有查過「睡眠性交症」的相關症狀，她說查詢後感覺與男友的行為不像「因為他不是完全沒意識沒印象的，他對整個過程是還有模糊的印象，甚至還記得我那時候的反應」，她也強調自己完全不知道有任何反應，只記得男友在雙腿間摩擦的過程。

貼文一出多數網友認為原PO男友是故意的，紛紛提出見解，表示「雖然不能完全否定男友真的睡昏頭的可能性，但八成是騙你的啦，慾火焚身而已，好好想想接下來怎麼跟他相處吧」、「肯定故意的 建議分」、「絕對是故意的啊 摩擦到射這種事怎麼可能半夢半醒 除非他超容易射」、「建議男友分手找個可以打砲的」、「怎麼看都是故意的」、「睡前用束帶束起來，看看還有沒有什麼症？」