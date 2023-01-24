刷牙是每天必須要做的事，但不是每個人都能夠把牙刷乾淨。牙醫師劉馥萱在臉書粉專發文指出，平時經常聽到關於刷牙的傳聞，像是刷牙要用力才能刷乾淨、飯後要立刻刷牙、刷牙只需要刷牙齒以及牙膏越涼越有效等，其實都是錯誤的，並分享給大家正確的刷牙觀念。

▎刷牙要用力才比較乾淨？

很多人為了想要刷乾淨就拚命刷，包含小朋友也會這樣，但這個行為其實是錯誤的，因為太用力刷牙會導致牙齦受傷，牙齒也有可能磨損。劉馥萱也提醒，刷牙用適中偏軟的刷毛比較好。

▎飯後要立刻刷牙？

飯後立刻刷牙可能會因為食物殘渣中的酸性物質，導致牙齒琺瑯質損耗，像是喝過汽水、果汁等酸性飲料，都不建議立刻刷牙，而是應該等用餐後過半小時再刷牙，或先多多漱口後再清潔牙齒。

▎刷牙就是刷牙齒？

刷牙不只有刷牙齒，更重要的是要清潔牙齒和牙齦交界處，這裡最容易滋生牙菌斑，是導致牙周病或蛀牙的重點清潔地帶，所以刷牙千萬別只刷牙齒表面。

▎牙膏越涼越有效？

牙膏中讓人感受口氣清新、芬芳的薄荷成分，其實和清潔一點關係都沒有，薄荷氣味只是讓人感覺乾淨的心理作用，實際上牙齒要乾淨，還是需要認真刷牙才行，和牙膏涼不涼無關。