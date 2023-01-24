中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增14,859例確診，分別為14,673例本土個案及186例境外移入；另確診個案中新增24例死亡。

今增14,673例本土，為6,561例男性、8,108例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(2,746例)，高雄市(1,861例)，臺中市(1,722例)，臺北市(1,507例)，桃園市(1,395例)，臺南市(1,215例)，彰化縣(775例)，新竹縣(456例)，苗栗縣(409例)，新竹市(342例)，屏東縣(336例)，雲林縣(293例)，宜蘭縣(278例)，基隆市(265例)，南投縣(249例)，嘉義縣(218例)，花蓮縣(195例)，嘉義市(152例)，臺東縣(108例)，金門縣(94例)，澎湖縣(55例)，連江縣(2例)。

今增24例本土死亡，為17例男性、7例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、22例具慢性病史、16例未接種3劑以上疫苗。確診日介於去(2022)年5月24日至今(2023)年1月19日，死亡日期介於去年5月24日至今年1月21日。

今增186例境外移入，為91例男性、95例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲。入境日期介於去年12月24至今年1月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,368,483例確診，分別為47,345例境外移入，9,321,084例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,146例死亡，其中16,126例本土；另20例為境外移入。