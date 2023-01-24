一位帥氣挺拔的旅遊類影片網紅回擊了關於他與一個看起來像8歲女孩的23歲女人約會很「有病」的說法，他強調能認知到對方的缺陷，並且把她當作一個人來交往很重要。目前他已經回到了英國，而女方還要猶豫是否要展開異地戀情。

據《紐約郵報》（New York Post）23日報導，來自英國26歲的旅遊網紅斯威格特（Dan Swygart）最近開始與美國一名女子雷依（Shauna Rae）談戀愛，由於她小時候接受過腦癌治療，導致發育不良，雷依體重22公斤 身高110公分，他是旅遊生活頻道（TLC）實境節目《我是肖娜 雷依》（I’m Shauna Rae）的主角。

I wish the trolls would f**k off and leave Dan Swygart and Shauna Rae alone. They're in love. It's none of their business. I wish them nothing but happiness.. #DanSwygart #ShaunaRae https://t.co/YuXRa6XlZq — Lee Craig Stewart (@leecraigstewart) January 23, 2023

斯威格特最近在社群網路Instagram上與雷依分享了幾張照片，然後發佈了一段影片，努力地捍衛他們的關係。過去以來，雷依在約會方面一直處於掙扎狀態，這位身材矮小的女士曾告訴《紐約郵報》，由於她的外表她不斷的被人看扁。

在他的短片中，斯威格特表示他在看到雷依的節目第一季後，用鮮花向她伸出了橄欖枝。這2人很快就見面了，並一起進行了幾次約會。他解釋說：「雷依是一個不可思議的23歲女性，她患有殘疾，這一點非常重要。」「因此，當你與她建立聯繫時，重要的是認知到她的殘疾，再與她作為一個人的身份建立關係。」

斯威格特還談到：「如果說她不能與其他人有現實世界的聯繫，你就把她非人化了。她是一個人，她應該與她想要的人建立關係和聯繫。」

來自英國的斯威格特出現在《我是肖娜雷依》第2季中，在那裡可以看到他這位身材嬌小的明星建立了聯繫。

但是這位英國人受到了觀眾批評，有人說他「有病」，竟然認為雷依是一個合法的愛情對象。英國《鏡報》上的有人評論表示：「是的，她已經23歲了，但她看起來和說話都像一個8歲的孩子。她的行為也不像一個成熟的女人。」

「如果任何男人或女人可以誠實地說，他們可以把她看作是一個“性成熟的女人”」，他們要麼是在撒謊，要麼是有病。」還有人批評：「令人毛骨悚然。」

去年，蕾在接受《郵報》採訪時談到了她的真人秀節目，以及她是如何不斷被人看扁的，因為她看起來像一個小女孩。

「如果你看著我，你會看到一個8歲的孩子，」她說。「但我認為，如果你花時間看看我臉上的細節，我的手，我身體的成熟度，好偶如果你願意花時間真正和我交談，你會明白我是一個23歲的人。」

然而，她與斯威格特的戀情目前還懸而未決，這位旅遊博主最近回到了他在英國的家，而雷依仍然居住在長島。

她在節目中說：「我實際上還沒有真正想過，如果斯威格特和我在一起，會是什麼樣的關係。」「我認為我們可能會嘗試異地戀，但我過去曾有過，但我不是那麼喜歡。」