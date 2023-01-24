「爆竹聲中一歲除」轟隆隆的爆竹聲響起，代表舊的一年已經過去，寓意迎接新的好運。鞭炮可說是過年必備活動之一，與親朋好友一起放炮竹，看漂亮的火星在夜空中炸開，年味氣氛即刻點燃！

有什麼必玩的經典炮竹？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》調查，近一年網友討論度最高的各式炮竹、煙花，哪一樣你還沒玩過，趕快去試試吧！

第10名：勝利之花

勝利之花是一種筒狀煙火，需要在空曠地區，點燃引線後，離開退到3公尺外欣賞，絕對不可拿在手上燃放。勝利之花點燃後會發射一束亮眼奪目的火光，很常被使用在拍婚紗照的煙火噴泉。

勝利之花因為沒有爆炸聲，受到不少人喜愛，「從小玩到大的童年回憶」、「真的很漂亮」、「很怕太大聲的鞭炮，這個不會爆」。

延伸閱讀：年前大掃除好崩潰！居家這10個地方 網路一致公認「最難掃」

第9名：甩炮

甩炮是一顆一顆的炮竹型態，小小一顆玩法簡單，不需要點火，只要用力在地上火花就能瞬間引爆，伴隨巨大爆竹聲。但也因為甩炮的成分配方敏感度很高，輕觸就可引爆，所以千萬不可朝人丟擲或拋向易燃物，非常危險！

網友提到最愛玩的鞭炮之一，「小時候回鄉下都拿甩炮亂丟，然後就被阿嬤罵了」、「我被甩炮炸過 ，放口袋捏一捏就爆了」、「甩炮好玩，不用點火」。

第8名：蝴蝶炮

蝴蝶炮點燃後會一邊旋轉一邊升空，原理就像竹蜻蜓，蝴蝶炮利用火藥噴射讓炮旋轉，並噴射出繽紛的火花，雖然不會劇烈爆炸，但飛行類的爆竹煙火，仍要小心炮竹飛行方向，注意對空曠地面垂直發射較安全。

網友分享，「蝴蝶炮會旋轉飛上天，好漂亮」、「蝴蝶炮引線在翅膀下，要小心施放」、「蝴蝶炮、小蜜蜂這種小煙火比較漂亮」。

第7名：火樹銀花

提到童年炮竹，不少人對火樹銀花很有共鳴，因為點燃後的效果很驚艷，火光四射的樣十分壯觀，有人覺得點燃後相似發財樹。不過這類地面花筒類煙火，施放時要切記遠離炮竹，花火威力不可輕忽，還是要保持安全距離觀賞。

許多人喜歡在河堤邊放煙花，「火樹銀花很漂亮」、「不敢用手拿，比較喜歡這種放在地上的鞭炮」、「一次點燃一整排超級壯觀」、「放煙火一定要有火樹銀花」。

第6名：蛇炮

蛇炮又叫做法老之蛇，點燃後會先產生大量黃色濃煙，通過膨脹出現類似蛇形的黑色長條物。蛇炮是種很另類的炮竹，不會爆炸也不會有耀眼火光，施放相對安全。但蛇炮並非不危險，因為成分含有硫化物，燃燒後的濃煙變成二氧化硫，吸入過多恐傷害呼吸道，遊玩時要特別注意！

網友回憶過年愛玩鞭炮，「最安全是蛇炮吧，點完就一陀大便樣」、「蛇炮也不一定安全，有朋友被蛇炮追去撞到鐵杆腦震盪」、「愛玩的大便炮，還蠻有趣的」。

第5名：煙霧彈 彩煙球

彩煙球或煙霧球是一種球狀炮竹，點燃五顏六色的彩煙球後會冒出彩色煙霧，是古早味的童玩煙火代表。不過點燃會有一股怪味，雖然沒有致命危險，但還是建議在空曠地區施放，比較安全喔。

不少網友分享施放彩煙球的趣事，「小時候會拿去惡作劇」、「雖然不會爆但也算好玩」、「一次點十顆，超臭的」。

第4名：水鴛鴦

愛玩鞭炮的人一定對水鴛鴦不陌生，水鴛鴦堪稱體積最小威力最大的炮竹。水鴛鴦可以在陸地上爆炸，也可以在水上玩，還有人會拿來插在牛屎上，或炸蟋蟀，玩法超多，但殺傷力其實很強，千萬要注意安全施放。

許多人提到水鴛鴦超級好玩但很危險，「小時候也看過水鴛鴦在別人手裡爆過」、「被炸過手」、「最可怕的是一但點燃，放到水裡也是會爆」。

第3名：沖天炮

大家過年過節最常玩的鞭炮之一絕對是沖天炮莫屬，點燃後會像火箭升空，直衝天際後在空中爆炸，樂趣頗多。不過沖天炮也確實很危險，一定要選擇在空曠地區施放，免得誤傷。

網友分享以前玩過的鞭炮，「沖天砲最刺激，到處亂竄」、「水鴛鴦炸山上螞蟻洞」、「屁孩亂炸差點火災」、「炸了屎，噴了整牆，春節都在清，那個味道喔」。

第2名：仙女棒

大家都玩過的煙火仙女棒，因為只要點燃前端，簡易施放又安全，拿在手中揮舞火星點點的樣子很浪漫，受到許多人喜愛。仙女棒還可以搭配攝影技巧，捕捉花火軌跡，氛圍感滿滿的紀念照就此誕生！安全度高又好玩的仙女棒，連小孩也可以一起參與。

仙女棒可說是過節必備，經常有人會在網上詢問哪裡可以買到，「點燃好漂亮，還可以到處畫圈圈」、「跨年必玩」、「仙女棒CP值最高，拍照超好看」。

第1名：蜂炮

被大家熟知的蜂炮，是民俗活動迎神轎會施放的爆竹，其實就是由許多沖天炮組成，類似多管火箭炮，點燃時萬炮齊發，在空中炸開發出「嗚嗚」笛聲，被稱作蜂炮。玩這類升空炮竹仍舊要十分注意安全，多筒炮管內的火藥，點燃危險度高。

網友提到過節必玩鞭炮，「蜂炮一定要參與」、「放蜂炮蠻可怕，但很壯觀」、「蜂炮發射超驚艷」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年1月16日至2023年1月15日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鞭炮、煙火、炮竹』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統