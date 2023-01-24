副總統賴清德在長和宮發送福袋。（邱立雅攝）

副總統賴清德（中）到楊柳堂送福袋。（邱立雅攝）

期待收到福袋的民眾擠爆楊柳堂。（邱立雅攝）

副總統賴清德初三桃竹苗走透透，結束桃園參拜行程後，緊接著來到新竹市長和宮、新竹縣楊柳堂，代替蔡英文總統送上1元福袋，向民眾拜年送好運。賴清德致詞時表示，今年是癸卯年，卯代表希望，兔子生殖能力強，希望民眾在新的一年學習兔子的習性，用機智逢凶化吉、多子多孫多福氣。

賴清德新竹首站來到長和宮，他向媽祖婆祈求保佑台灣國泰民安、風調雨順，疫情早日結束，並保佑新竹市民四時無災、闔家平安賺大錢。今年為癸卯年，卯時為清晨5至7時，代表日頭起來、一整天的開始，充滿希望。而兔子的特性為充滿機智、行動謹慎有技巧，在國際機構預告台灣將受2023年景氣影響之時，他也希望不管個人、家庭、公司以及國家，能掌握充滿希望的兔子年，逢凶化吉，取得圓滿結果。

此外，賴清德也為求子、求孫的民眾送上祝福，他笑說今年想抱孫生娃的人時機非常好，因為兔子生殖能力很強，在12生肖裡數一數二，他將託天上聖母的神威，祝每個家庭多子多孫多福氣。

期待收到1元福袋的民眾擠爆長和宮與楊柳堂，一名林姓女粉絲撐過大夜班後直奔長和宮，為的就是希望能讓賴清德在她的棒球上簽名，不過當天兩場行程均未開放簽名、握手與合照，有不少民眾對此感到失望，抱怨「哪有不讓拍照的？」隨後失落離場。